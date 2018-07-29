"Теперь все жилье в первой береговой линии": В Крыму из-за дождей затопило несколько городов

STYLER LIFE 29.07.2018 - 21:06
Иллюстративное фото: Крым (Styler) Иллюстративное фото: Крым (Styler)

Под воду ушли Ялта, Евпатория и Феодосия

Сразу в нескольких городах оккупированного Крыма прошли мощные ливни, в результате которого улицы и подземные переходы ушли под воду. Об этом свидетельствуют фотографии и видео, опубликованные в разных социальных сетях.

Как можно увидеть на фотографиях, по улицам одного из главных крымских городов - Ялты вода текла рекой. Автомобили и пешеходы с трудом преодолевали водные преграды.

&quot;Теперь все жилье в первой береговой линии&quot;: В Крыму из-за дождей затопило несколько городов
&quot;Теперь все жилье в первой береговой линии&quot;: В Крыму из-за дождей затопило несколько городов
&quot;Теперь все жилье в первой береговой линии&quot;: В Крыму из-за дождей затопило несколько городов
 

Фото: Затопленная Ялта (facebook.com/Сергей Сардыко)

А в микроблоге "RoksolanaToday&Крым" было опубликовано сразу несколько сообщений с фотографиями затопленных городов оккупированного полуострова: Ялти и Феодосии и Евпатории.

 

Пост из микроблога: Ялта (twitter.com/KrimRt)

Пост из микроблога: Феодосия (twitter.com/KrimRt)

Пост из микроблога: Евпатория, "Теперь все жилье в первой береговой линии" (twitter.com/KrimRt)

В одном из твитов автор поста написала: "Во время ливня на улице Московской затопило на полметра подземный переход и невозможно было перейти на площадь Советскую".

Видео: Ливень в Ялте (youtube.com/Olesya Shchuplova)

Подземный переход на той же Московской оказался практически непроходим.

В публикации с затопленной Ялтой микроблога RoksolanaToday&Крым отметила, что дождевые стоки частично заведены в городскую канализацию, потому осадки подняли уровень воды, а вместе с тем и то, что обычно сливается жителями города в нее. Автор поста иронично отметила, что теперь жемчужина Крыма имеет "Запах русского мира".

Кстати,  на Донбассе из-за дождей затопило окопы бойцов, а еще по той же причине под воду ушел один из Украинских городов. Однако, эксперт рассказал, как можно справиться с затоплениями в больших городах.

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