"Проблема больших городов": эксперт назвал способ, как справиться с масштабными потопами в Киеве

Фото: Потоп в Киеве после осадков (facebook.com/alexandr.zolotko)

Сокоординатор совета по урбанистике Киева Григорий Мельничук рассказал, что требуется для решения проблемы с потопами после сильных дождей

Из-за циклона, который принес обильные дожди, в Киеве произошли подтопления больших масштабов. В частности, 25 июля столицу парализовали пробки, многие подземные переходы были затоплены, а автомобили с трудом передвигались в потоках воды. Также в Подольском районе Киева обвалился путепровод.

В то же время подтопления, с которыми столкнулся Киев из-за обильных осадков – проблема, которая совсем не уникальна только для столицы Украины.

Это характерно для любого города с большой плотностью застройки. Такое мнение в комментарии для Styler высказал Григорий Мельничук, сокоординатор совета по урбанистике Киева, журналист.

"Если плотность застройки высокая, то вода не впитывается, а стекает"

По его словам, с такими большими подтоплениями сталкиваются большие города с плотной застройкой, что является вызовом урбанизации.

"Если есть проблемы с планировкой города, то бывают случаи подтопления. Киев здесь абсолютно не уникален, такое может возникнуть в любом большом городе. Более того, в Берлине одним из показателей короткой стратегии развития является процент закрытого грунта. То есть грунта, который закрыт дорогами, домами и другими объектами, которые не дают воде впитываться в землю. У них это очень серьезная проблема, они это понимают и над этим работают", - разъясняет Григоний Мельничук.

Что такое закрытый грунт? Это грунт, через который вода не может впитываться в землю. Например, это может быть место, где стоит дом. Или же покрытая асфальтом территория. Словом, то, где грунт не является открытым, поясняет эксперт.

Фото: Масштабные подтопления в Киеве после и во время осадков (facebook.com/alexandr.zolotko)

По его словам, когда закрытого грунта в городе много, это недостаток, ведь вода с этого грунта стекает на другие участки, и где-то она должна найти себе выход.

"Соответственно, если плотность застройки высокая, то вода не впитывается, а стекает. Стекает довольно быстро. Поэтому происходят такие ситуации", - поясняет он.

"Когда нет озеленения, это нарушает климатический баланс города"

Еще один важный момент – это проблема изменения климата, о которой у нас почему-то мало говорят, напоминает эксперт. Катаклизмы, которые происходят – обильные снегопады, дожди с огромным количеством влаги – все это говорит об изменениях климата.

По словам Мельничука, такие изменения климата надо исследовать и определять, откуда в городе возникают подтопления.

"Кроме того, когда в городе нет озеленения, асфальт и все остальное очень сильно прогревается. Это нарушает климатический баланс в отдельно взятом городе. Потому у нас и говорят, что в большом городе обычно теплее, чем в окружающей среде. Важно иметь в городе много зелени. Если есть зелень и тень, то асфальт намного меньше нагревается и температура воздуха тоже более низкая", - говорит он.

Фото: Масштабные подтопления в Киеве после осадков (facebook.com/alexandr.zolotko)

В целом, подтопления после обильных дождей - это объективные процессы, которые надо осознавать и пытаться что-то с этим делать, говорит он.

"Мы хотим жить в большом городе, но это несет за собой определенные проблемы. Это проблема организации плотной городской застройки в целом. Осадки большие были и ранее. Возможно, не такие сильные, но были. Подтопления бывают. В городе, к сожалению, это нормально", - констатирует Мельничук.

Для пиковых нагрузок необходимы промежуточные емкости, куда вода стекала бы очень быстро

Как известно, ливневки не выдерживают напора воды, если осадки слишком сильные. Но сами ливневки – не панацея. Есть много других хороших способов избежать потопа во время таких осадков, говорит Григорий Мельничук.

По его словам, обычно не вся вода сразу выводится в дождевую канализацию.

Чтобы справиться с пиковыми нагрузками воды, необходимы специальные бассейны, промежуточные емкости, в которые бы вода накапливалась и постепенно стекала. Например, это может быть озеро или другой водоем.

Фото: От воды пострадали торговые точки в подземных переходах (facebook.com/alexandr.zolotko)

"Места, где у нас накапливается вода - это подземные переходы, низины дорог и прочее. Надо планировать места для таких "бассейнов". Вода будет там очень быстро накапливаться и очень медленно стекать. Но это не объекты инфраструктуры, а специально предусмотренные территории. Например, участки парков, зеленых зон. Чтобы вода стекала в озера, в пруды. Ведь это очень дорого - строить ливневки под пиковые нагрузки. Есть очень много других разных способов решения этой проблемы. Главное здесь - снять пик, ведь вода потом все равно уйдет в те же ливневки", - поясняет эксперт.

Видео: Акция за запрет производства меха в Украине (video.rbc.ua)

Ранее стало известно, что в Киеве из-за непогоды затопило Соломенский суд.

Также в сети появились забавные мэмы о затопленном дождями Киеве.