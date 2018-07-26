"Проблема великих міст": експерт назвав спосіб, як впоратися з масштабними потопами в Києві

Фото: Потоп у Києві після опадів (facebook.com/alexandr.zolotko)

Співкоординатор ради з урбаністики Києва Григорій Мельничук розповів, що потрібно для рішення проблеми з потопами після сильних дощів

Через циклон, який приніс рясні дощі, в Києві відбулися підтоплення великих масштабів. Зокрема, 25 липня столицю паралізували пробки, багато підземних переходів були затоплені, а автомобілі насилу пересувалися в потоках води. Також у Подільському районі Києва обвалився шляхопровід.

У той же час підтоплення, з якими зіткнувся Київ через рясні опади – проблема, яка зовсім не унікальна лише для столиці України.

Це характерно для будь-якого міста з великою щільністю забудови. Таку думку у коментарі для Styler висловив Григорій Мельничук, співкоординатор ради з урбаністики Києва, журналіст.

"Якщо щільність забудови висока, то вода не вбирається, а стікає"

За його словами, з такими великими підтопленнями стикаються великі міста зі щільною забудовою, що є викликом урбанізації.

"Якщо є проблеми з плануванням міста, то бувають випадки підтоплення. Київ тут абсолютно не унікальний, таке може виникнути в будь-якому великому місті. Більш того, в Берліні одним з показників короткої стратегії розвитку є відсоток закритого грунту. Тобто ґрунту, який закритий дорогами, будинками та іншими об'єктами, які не дають воді вбиратися в землю. У них це дуже серйозна проблема, вони це розуміють і над цим працюють", - роз'яснює Григоний Мельничук.

Що таке закритий грунт? Це грунт, через який вода не може вбиратися в землю. Наприклад, це може бути місце, де стоїть будинок. Або ж покрита асфальтом територія. Словом, те, де грунт не є відкритим, пояснює експерт.

Фото: Масштабні підтоплення в Києві після і під час опадів (facebook.com/alexandr.zolotko)

За його словами, коли закритого грунту у місті багато, це недолік, адже вода з цього ґрунту стікає на інші ділянки, і десь вона повинна знайти собі вихід.

"Відповідно, якщо щільність забудови висока, то вода не вбирається, а стікає. Стікає досить швидко. Тому відбуваються такі ситуації", - пояснює він.

"Коли немає озеленення, це порушує кліматичний баланс міста"

Ще один важливий момент – це проблема зміни клімату, про яку в нас чомусь мало говорять, нагадує експерт. Катаклізми, які відбуваються – рясні снігопади, дощі з величезною кількістю вологи – все це говорить про зміни клімату.

За словами Мельничука, такі зміни треба досліджувати і визначати, звідки в місті виникають підтоплення.

"Крім того, коли у місті немає озеленення, асфальт і все інше дуже сильно прогрівається. Це порушує кліматичний баланс в окремо взятому місті. Тому у нас і кажуть, що у великому місті зазвичай тепліше, ніж у навколишньому середовищі. Важливо мати в місті багато зелені. Якщо є зелень і тінь, то асфальт набагато менше нагрівається і температура повітря теж нижча", - говорить він.

Фото: Масштабні підтоплення в Києві після опадів (facebook.com/alexandr.zolotko)

У цілому, підтоплення після рясних дощів - це об'єктивні процеси, які треба усвідомлювати і намагатися щось з цим робити, каже він.

"Ми хочемо жити у великому місті, але це несе за собою певні проблеми. Це проблема організації щільної міської забудови в цілому. Опади великі були і раніше. Можливо, не такі сильні, але були. Підтоплення бувають. У місті, на жаль, це нормально", - констатує Мельничук.

Для пікових навантажень необхідні проміжні ємності, куди вода стікала б дуже швидко

Як відомо, дощової каналізації не витримують напору води, якщо опади дуже сильні. Але самі дощової каналізації – не панацея. Є багато інших хороших способів уникнути потопу під час таких опадів, каже Григорій Мельничук.

За його словами, зазвичай не вся вода відразу виводиться в дощову каналізацію.

Щоб справитися з піковими навантаженнями води, необхідні спеціальні басейни, проміжні ємності, в які б вода накопичувалася і поступово стікала. Наприклад, це може бути озеро або інша водойма.

Фото: Від води постраждали торгові точки в підземних переходах (facebook.com/alexandr.zolotko)

"Місця, де у нас накопичується вода - це підземні переходи, низини доріг та інше. Треба планувати місця для таких "басейнів". Вода там дуже швидко накопичуватися і дуже повільно стікає. Але це не об'єкти інфраструктури, а спеціально передбачені території. Наприклад, ділянки парків, зелених зон. Щоб вода стікала в озера, ставки. Адже це дуже дорого - будувати зливову каналізацію під пікові навантаження. Є дуже багато інших різних способів вирішення цієї проблеми. Головне тут - зняти пік, адже вода потім все одно піде в ті ж дощової каналізації", - пояснює експерт.

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