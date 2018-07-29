"Тепер все житло в першій береговій лінії": У Криму з-за дощів затопило кілька міст

STYLER LIFE 29.07.2018 - 21:06
Ілюстративне фото: Крим (Styler) Ілюстративне фото: Крим (Styler)

Під воду пішли Ялта, Євпаторія та Феодосія

Відразу в декількох містах окупованого Криму пройшли потужні зливи, в результаті якого вулиці і підземні переходи пішли під воду. Про це свідчать фотографії та відео, опубліковані в різних соціальних мережах.

Як можна побачити на фотографіях, по вулицях одного з головних кримських міст - Ялти вода текла рікою. Автомобілі та пішоходи насилу долали водні перешкоди.

&quot;Тепер все житло в першій береговій лінії&quot;: У Криму з-за дощів затопило кілька міст
&quot;Тепер все житло в першій береговій лінії&quot;: У Криму з-за дощів затопило кілька міст
&quot;Тепер все житло в першій береговій лінії&quot;: У Криму з-за дощів затопило кілька міст
 

Фото: Затоплена Ялта (facebook.com/Сергій Сардико)

А в мікроблозі "RoksolanaToday&Крим" було опубліковано відразу кілька повідомлень з фотографіями затоплених міст окупованого півострова: Ялти і Феодосії і Євпаторії.

 

Пост з мікроблога: Ялта (twitter.com/KrimRt)

Пост з мікроблога: Феодосія (twitter.com/KrimRt)

Пост з мікроблога: "Тепер все житло в першій береговій лінії" (twitter.com/KrimRt)

В одному з твітів автор посту написала: "Під час зливи на вулиці Московській затопило на півметра підземний перехід і неможливо було перейти на площу Радянську".

Відео: Злива в Ялті (youtube.com/Olesya Shchuplova)

Підземний перехід на тієї ж Московської виявився практично непрохідний.

У публікації із затопленої Ялтою мікроблогу RoksolanaToday&Крим зазначила, що дощові стоки частково заведені в міську каналізацію, тому опади підняли рівень води, а разом з тим і те, що зазвичай зливається жителями міста у неї. Автор поста іронічно зазначила, що тепер перлина Криму має "Запах російського світу".

До речі, на Донбасі з-за дощів затопило окопи бійців, а ще з тієї ж причини під воду пішов один з Українських міст. Однак, експерт розповів, як можна впоратися з затопленнями у великих містах.

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