"Тепер все житло в першій береговій лінії": У Криму з-за дощів затопило кілька міст

Під воду пішли Ялта, Євпаторія та Феодосія
Відразу в декількох містах окупованого Криму пройшли потужні зливи, в результаті якого вулиці і підземні переходи пішли під воду. Про це свідчать фотографії та відео, опубліковані в різних соціальних мережах.
Як можна побачити на фотографіях, по вулицях одного з головних кримських міст - Ялти вода текла рікою. Автомобілі та пішоходи насилу долали водні перешкоди.
Фото: Затоплена Ялта (facebook.com/Сергій Сардико)
А в мікроблозі "RoksolanaToday&Крим" було опубліковано відразу кілька повідомлень з фотографіями затоплених міст окупованого півострова: Ялти і Феодосії і Євпаторії.
Ялта— RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) July 29, 2018
вчора
Т. к. дощової каналізації частково заведені в каналізацію,у що текло по вулицях перлини мало стійкий запах російського духу pic.twitter.com/Te6dtEWawh
Пост з мікроблога: Ялта (twitter.com/KrimRt)
Феодосія— RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) July 29, 2018
Жителі черпають каналізацію і чекають Водоканал
Який їхати і не поспішаєhttps://t.co/tLzUEBE4MO
Пост з мікроблога: Феодосія (twitter.com/KrimRt)
Євпаторія вчора— RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) July 29, 2018
Піднімаємо ціни -всі готелі тепер тільки в першій лінії! pic.twitter.com/jm1AYBnvWu
Пост з мікроблога: "Тепер все житло в першій береговій лінії" (twitter.com/KrimRt)
В одному з твітів автор посту написала: "Під час зливи на вулиці Московській затопило на півметра підземний перехід і неможливо було перейти на площу Радянську".
Відео: Злива в Ялті (youtube.com/Olesya Shchuplova)
Підземний перехід на тієї ж Московської виявився практично непрохідний.
У публікації із затопленої Ялтою мікроблогу RoksolanaToday&Крим зазначила, що дощові стоки частково заведені в міську каналізацію, тому опади підняли рівень води, а разом з тим і те, що зазвичай зливається жителями міста у неї. Автор поста іронічно зазначила, що тепер перлина Криму має "Запах російського світу".
До речі, на Донбасі з-за дощів затопило окопи бійців, а ще з тієї ж причини під воду пішов один з Українських міст. Однак, експерт розповів, як можна впоратися з затопленнями у великих містах.
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