Потоп на Донбассе: затопленные окопы бойцов ВСУ поразили сеть (фото)

Фото: військовослужбовець (facebook.com ato.news)

Ситуация напомнила катаклизм в столице

Украинские военнослужащие в зоне проведения Операции Объединенных сил, плавающие в окопах после сильного дождя, поразили пользователей сети. Соответствующие фото опубликовала боец ВСУ Виктория Руденко на своей странице в Facebook.

"Вся лента в подтопленном переходе в Киеве. Но это все ерунда. Посмотрите, как выглядят некоторые окопы на фронте и как по ним передвигаются бойцы", - сказала она.

Фото: скриншот поста (Facebook/Viktoriya_Rudenko)

Следует уточнить, что на самих снимках видно украинского бойца, который пытается передвигаться по затопленному окопу. При этом автомат боец ВСУ вынужден нести над головой.

Фото: Потоп на Донбассе (Facebook/Viktoriya_Rudenko)

Подчеркнем, что на данные снимки пользователи сети отреагировали весьма эмоционально.

"Они там принимают такие грязевые ванны, чтобы наши люди могли спокойно поплавать в теплом море летом. И это притом, что в нескольких метрах сепарский снайпер с неплохой оптикой так и ждет, когда боец высунется из окопа", - сказал пользователь Игорь Залюбовский.

"Спасибо вам за пост для тех, кто ноет", - подчеркнула юзер Людмила Сокол.

Фото: скриншот комментариев (Facebook/Viktoriya_Rudenko)

Кстати, подтопления, с которыми столкнулся Киев из-за обильных осадков – проблема, которая совсем не уникальна только для столицы Украины.

Это характерно для любого города с большой плотностью застройки. Такое мнение в комментарии для Styler высказал Григорий Мельничук, сокоординатор совета по урбанистике Киева, журналист.

Как сообщалось ранее, 25 июля в Киеве прошел мощный ливень, который затопил часть улиц столицы и затруднил передвижение по городу.

Также напомним, в Киеве прошел мощный ливень, вследствие которого многие улицы Киева были затоплены. Нормальное передвижение по городу было значительно ухудшено. Но многих подобная ситуация начала забавлять. По сети распространились фото и видео после непогоды.

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