Потоп на Донбасі: затоплені окопи бійців ЗСУ вразили мережу (фото)

Фото: військовослужбовець (facebook.com ato.news)

Ситуація нагадала катаклізм в столиці

Українські військовослужбовці в зоні проведення Операції Об'єднаних сил, плаваючі в окопах після сильного дощу, вразили користувачів мережі. Відповідні фото опублікувала боєць ЗСУ Вікторія Руденко на своїй сторінці в Facebook.

"Вся стрічка в підтопленому переході в Києві. Але це все дурниця. Подивіться, як виглядають деякі окопи на фронті і як з ним пересуваються бійці", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (Facebook/Viktoriya_Rudenko)

Слід уточнити, що на знімках видно українського бійця, який намагається пересуватися по затопленим окопу. При цьому автомат боєць ЗСУ змушений нести над головою.

Фото: Потоп на Донбасі (Facebook/Viktoriya_Rudenko)

Підкреслимо, що дані знімки користувачі мережі відреагували досить емоційно.

"Вони там приймають такі грязьові ванни, щоб наші люди могли спокійно поплавати в теплому морі влітку. І це притому, що в кількох метрах сепарский снайпер з непоганою оптикою так і чекає, коли боєць висунеться з окопу", - сказав користувач Ігор Залюбовський.

"Дякую вам за пост для тих, хто ниє", - підкреслила юзер Людмила Сокіл.

Фото: скріншот коментарів (Facebook/Viktoriya_Rudenko)

До речі, підтоплення, з якими зіткнувся Київ через рясні опади – проблема, яка зовсім не унікальна лише для столиці України.

Це характерно для будь-якого міста з великою щільністю забудови. Таку думку в коментарі для Styler висловив Григорій Мельничук, співкоординатор ради з урбаністики Києва, журналіст.

Як повідомлялося раніше, 25 липня у Києві пройшла потужна злива, яка затопила частину вулиць столиці та ускладнила пересування по місту.

Також нагадаємо, в Києві пройшла потужна злива, внаслідок якого багато вулиці були затоплені. Нормальне пересування по місту було значно погіршено. Але багатьох подібна ситуація почала смішити. По мережі поширилися фото та відео після негоди.

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