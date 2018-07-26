"К наплыву туристов готовы": в сети показали мужчину, который передвигался на лодке после ливня в Киеве

Фото: РБК-Украина

25 июля в Киеве был сильный ливень, многие улицы города затопило

Вчера, 25 июля, в Киеве прошел мощный ливень, вследствие которого многие улицы Киева были затоплены. Нормальное передвижение по городу было значительно ухудшено. Но многих подобная ситуация начала забавлять. По сети распространились фото и видео после непогоды.

Так, многих пользователей сети поразил мужчина, который проплыл на резиновой лодке через один из затопленных туннелей в Киеве. Соответствующие фото и видео было опубликовано на странице Konstantin Kovshevatsky в Facebook.

Фото: мужчина на лодке в Киеве (facebook.com/kovshevatsky)

Опубліковано Konstantin Kovshevatsky Середа, 25 липня 2018 р.

Видео: мужчина на лодке в Киеве (facebook.com/kovshevatsky)

"Киев - город курортный. И тебе зонтики, и водные увеселения. Бананы рядом, если что", - написал он в публикации.

Пользователи тут же принялись активно комментировать забавные кадры.

"Шо там, клюет?",

"Венеция!",

"Но гондольера век недолог",

"О-о-о, да-а-а! Зато как фейеричен",

"А меня еще спрашивают, почему вместо машины хочу купить яхточку",

"К наплыву туристов готовы",

"Можно ковчег строить",

"Такими темпами с нашего тургеневского козырька можно будет ловить рыбу", - написали они в комментариях.

Скриншоты комментариев (facebook.com/kovshevatsky)

Напомним, в сети люди массово публиковали кадры мощного ливня в Киеве, в результате которого затопило множество улиц. В частности под водой оказались Дорогожичи, проспект Победы, Шулявка (возле КПИ), Лукьяновка и Нивки.

Также мы писали о том, что в сети появились забавные мемы того, как в Киеве жестко затопило переход на Шулявке.

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