"К наплыву туристов готовы": в сети показали мужчину, который передвигался на лодке после ливня в Киеве

25 июля в Киеве был сильный ливень, многие улицы города затопило
Вчера, 25 июля, в Киеве прошел мощный ливень, вследствие которого многие улицы Киева были затоплены. Нормальное передвижение по городу было значительно ухудшено. Но многих подобная ситуация начала забавлять. По сети распространились фото и видео после непогоды.
Так, многих пользователей сети поразил мужчина, который проплыл на резиновой лодке через один из затопленных туннелей в Киеве. Соответствующие фото и видео было опубликовано на странице Konstantin Kovshevatsky в Facebook.
Фото: мужчина на лодке в Киеве (facebook.com/kovshevatsky)
Опубліковано Konstantin Kovshevatsky Середа, 25 липня 2018 р.
Видео: мужчина на лодке в Киеве (facebook.com/kovshevatsky)
"Киев - город курортный. И тебе зонтики, и водные увеселения. Бананы рядом, если что", - написал он в публикации.
Пользователи тут же принялись активно комментировать забавные кадры.
"Шо там, клюет?",
"Венеция!",
"Но гондольера век недолог",
"О-о-о, да-а-а! Зато как фейеричен",
"А меня еще спрашивают, почему вместо машины хочу купить яхточку",
"К наплыву туристов готовы",
"Можно ковчег строить",
"Такими темпами с нашего тургеневского козырька можно будет ловить рыбу", - написали они в комментариях.
Скриншоты комментариев (facebook.com/kovshevatsky)
Напомним, в сети люди массово публиковали кадры мощного ливня в Киеве, в результате которого затопило множество улиц. В частности под водой оказались Дорогожичи, проспект Победы, Шулявка (возле КПИ), Лукьяновка и Нивки.
Также мы писали о том, что в сети появились забавные мемы того, как в Киеве жестко затопило переход на Шулявке.
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