"До напливу туристів готові": в мережі показали чоловіка, який пересувався на човні після зливи в Києві

Фото: РБК-Україна

25 липня в Києві була сильна злива, багато вулиць міста затопило

Вчора, 25 липня, в Києві пройшла потужна злива, внаслідок якої багато вулиць Києва були затоплені. Нормальне пересування по місту було значно погіршено. Але багатьох подібна ситуація почала бавити. По мережі поширилися фото та відео після негоди.

Так, багатьох користувачів мережі вразив чоловік, який проплив на гумовому човні через один із затоплених тунелів у Києві. Відповідні фото і відео були опубліковані на сторінці Konstantin Kovshevatsky у Facebook.

Фото: чоловік на човні в Києві (facebook.com/kovshevatsky)

Опубліковано Konstantin Kovshevatsky Середа, 25 липня 2018 р.

Відео: чоловік на човні в Києві (facebook.com/kovshevatsky)

"Київ - місто курортне. І тобі парасольки, і водні розваги. Банани поруч, якщо що", - написав він у публікації.

Користувачі тут же почали активно коментувати забавні кадри.

"Шо там, клює?",

"Венеція!",

"Але гондольєра вік недовгий",

"О-о-о, да-а-а! Зате як фейеричен",

"А мене ще запитують, чому замість машини хочу купити яхточку",

"До напливу туристів готові",

"Можна будувати ковчег",

"Такими темпами з нашого тургенівського козирка можна буде ловити рибу", - написали вони в коментарях.

Скріншоти коментарів (facebook.com/kovshevatsky)

Нагадаємо, в мережі люди масово публікували кадри потужної зливи в Києві, в результаті якої затопило безліч вулиць. Зокрема під водою опинилися Дорогожичі, проспект Перемоги, Шулявка (біля КПІ), Лук'янівка, Нивки.

Також ми писали про те, що в мережі з'явилися забавні меми того, як у Києві жорстко затопило перехід на Шулявці.

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