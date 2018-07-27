Надо было лодку покупать: в Украине еще один город ушел под воду

Рынок в городе полностью ушел под воду
Жители города Ровно сообщили, что из-за сильных ливней их город также превратился в Венецию. Фотографии и видео затопленного города они опубликовали в сообществе "Типове Рівне" в социальной сети Facebook.
В четверг, 26 июля в Ровно прошел сильный ливень. Из-за разбушевавшейся стихии улицы города оказались затоплены.
Местами уровень воды достигал крыш автомобилей.
Рынок "Андреевский" стал похож на Венецию. Там полностью затопило все дорожки.
Фото: facebook.com/tipoverv
"Нужно было лодку покупать", - написал житель Ровно, у которого автомобиль почти утонул в воде.
Скриншот поста (facebook.com/tipoverv)
Напомним, в последние недели во многих украинских городах разбушевалась непогода, которая затопила улицы и парализовала движение городского транспорта и перемещение жителей.
Самый сильный потоп произошел в Киеве. Затопленными оказались подземные переходы, спуски в метро и несколько путепроводов пришлось перекрыть для того, чтобы справится с последствиями сильных дождей.
В Ивано-Франковской области речки вышли из берегов, вследствие чего оказались затоплены местные домохозяйства.
В Запорожье из-за сильного ливня наблюдались проблемы с электричеством и связью. Горожане рассказали, что на улице, кроме сильного дождя, сверкала молния, поднялся жуткий ветер и гремел гром.
Кстати, эксперт назвал способ, как справиться с масштабными потопами.
Сокоординатор совета по урбанистике Киева Григорий Мельничук рассказал, что требуется для решения проблемы с потопами после сильных дождей.
"Мы хотим жить в большом городе, но это несет за собой определенные проблемы. Это проблема организации плотной городской застройки в целом. Осадки большие были и ранее. Возможно, не такие сильные, но были. Подтопления бывают. В городе, к сожалению, это нормально", - констатирует Мельничук.
Видео: STYLER.rbc.ua