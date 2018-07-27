Треба було човен купувати: в Україні ще одне місто пішло під воду

Ринок в місті повністю пішов під воду
Жителі міста Рівне повідомили, що із-за сильних злив їх місто перетворилося на Венецію. Фотографії і відео затопленого міста вони опублікували в співтоваристві "Типове Рівне" в соціальній мережі Facebook.
У четвер, 26 липня в Рівному пройшла сильна злива. Через стихію вулиці міста опинилися у воді.
Подекуди рівень води сягав дахів автомобілів.
Ринок "Андріївський" став схожий на Венецію. Там повністю затопило всі доріжки.
Фото: facebook.com/tipoverv
"Потрібно було човен купувати", - написав мешканець Рівного, автомобіль якого майже потонув у воді.
Скріншот поста (facebook.com/tipoverv)
Нагадаємо, в останні тижні в багатьох українських містах розбушувалася негода, яка затопила вулиці і паралізувала рух міського транспорту і переміщення жителів.
Найсильніший потоп стався в Києві. Затопленими виявилися підземні переходи, спуски в метро і кілька шляхопроводів довелося перекрити для того, щоб впоратися з наслідками сильних дощів.
В Івано-Франківській області річки вийшли з берегів, внаслідок чого виявилися затоплені місцеві домогосподарства.
У Запоріжжі з-за сильної зливи спостерігалися проблеми з електрикою і зв'язком. Городяни розповіли, що на вулиці, крім сильного дощу, виблискувала блискавка, піднявся страшний вітер і гримів грім.
До речі, експерт назвав спосіб, як впоратися з масштабними потопами.
Співкоординатор ради з урбаністики Києва Григорій Мельничук розповів, що потрібно для рішення проблеми з потопами після сильних дощів.
"Ми хочемо жити у великому місті, але це несе за собою певні проблеми. Це проблема організації щільної міської забудови в цілому. Опади великі були і раніше. Можливо, не такі сильні, але були. Підтоплення бувають. У місті, на жаль, це нормально", - констатує Мельничук.
Відео: STYLER.rbc.ua