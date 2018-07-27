Треба було човен купувати: в Україні ще одне місто пішло під воду

Фото: facebook.com/tipoverv

Ринок в місті повністю пішов під воду

Жителі міста Рівне повідомили, що із-за сильних злив їх місто перетворилося на Венецію. Фотографії і відео затопленого міста вони опублікували в співтоваристві "Типове Рівне" в соціальній мережі Facebook.

У четвер, 26 липня в Рівному пройшла сильна злива. Через стихію вулиці міста опинилися у воді.

Подекуди рівень води сягав дахів автомобілів.

Ринок "Андріївський" став схожий на Венецію. Там повністю затопило всі доріжки.

Фото: facebook.com/tipoverv

"Потрібно було човен купувати", - написав мешканець Рівного, автомобіль якого майже потонув у воді.

Скріншот поста (facebook.com/tipoverv)

Нагадаємо, в останні тижні в багатьох українських містах розбушувалася негода, яка затопила вулиці і паралізувала рух міського транспорту і переміщення жителів.

Найсильніший потоп стався в Києві. Затопленими виявилися підземні переходи, спуски в метро і кілька шляхопроводів довелося перекрити для того, щоб впоратися з наслідками сильних дощів.

В Івано-Франківській області річки вийшли з берегів, внаслідок чого виявилися затоплені місцеві домогосподарства.

У Запоріжжі з-за сильної зливи спостерігалися проблеми з електрикою і зв'язком. Городяни розповіли, що на вулиці, крім сильного дощу, виблискувала блискавка, піднявся страшний вітер і гримів грім.

До речі, експерт назвав спосіб, як впоратися з масштабними потопами.

Співкоординатор ради з урбаністики Києва Григорій Мельничук розповів, що потрібно для рішення проблеми з потопами після сильних дощів.

"Ми хочемо жити у великому місті, але це несе за собою певні проблеми. Це проблема організації щільної міської забудови в цілому. Опади великі були і раніше. Можливо, не такі сильні, але були. Підтоплення бувають. У місті, на жаль, це нормально", - констатує Мельничук.

Відео: STYLER.rbc.ua