На своїх спинах: у затопленому Львові з транспорту рятувальники винесли більше сотні людей (відео)

Ілюстративне фото:( facebook.com/tipoverv)

З вулиць Львова, який пішов під воду, рятувальники винесли з транспорту і авто більше сотні людей

У Львові рятувальники з держслужби з надзвичайних подій винесли із затоплених маршруток та автомобілів 130 чоловік, 15 з яких - діти. Про це повідомлялося на сайті прес-служби ГУ ДСНС у Львівській області.

Співробітники служби порятунку самовіддано рятували потрапили в біду жителів міста. Відео з цим опублікували на YouTube-каналі ГУ ДСНС у Львівській області.

Відео: Рятувальники у Львові винесли із затопленого транспорту більше сотні людей (youtube.com/ ГУ ДСНС у Львівській області)

На сайті в повідомленні про стихійне лихо зазначили, що 17 серпня в 17:22 рятувальники отримали повідомлення, що через потужнi опадіb підтопило кілька вулиць Львова: Залізничну, Городецьку, Глибоку, Героїв УПА, Богуна, Сахарова, Привокзальну, Дидушки, Кульпаркивскую, Торф'яну і Дудаєва.

"Поблизу ринку "Привокзальний" рятувальники на руках винесли з підтоплених транспортних засобів 77 осіб, з них 9 дітей", - написано на сайтi рятувальної служби.

Також рятувальники додали, що відбуксирували 9 маршрутних таксі і 12 легковиків.

Нагадаємо, центр столиці тук ж, як і Львів пішов під воду.

Львів вже не в перший раз затоплює цього літа, раніше ми писали про те, що із-за злив його вулиці перетворилися на річки.

В окупованому Криму iз-за дощів потонули відразу кілька міст по всьому півострову.

Відео: РБК-Україна