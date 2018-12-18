ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Сумах ліванець провалився під льод, рятуючи потопаючу дворнягу

STYLERЖиття    18.12.2018 - 07:06
У Сумах ліванець провалився під льод, рятуючи потопаючу дворнягу
Фото: колаж РБК-Україна

Невідомо, чим би закінчилася небезпечна ситуація, якби не рятувальна станція поруч

У Сумах рятувальники витягли з річки хлопця, який поліз допомагати дворовій собаці, що потрапила у льодову пастку і ледь не потонула. Сміливець і сам ледь не пішов під воду - якби не випадковий перехожий, передає "КП в Україні".

Ліванець Монзер разом із дружиною прогулювався на узбережжі та помітив пса, що тонув у річці. Чоловік поспішив тварині на виручку, він роздягнувся і став акуратно підбиратися по тонкому льоду вперед. Незабаром довелося вже повзти на животі. Тим часом собака, відчуваючи наближення рятівника, і сама почала підпливати до берега. Однак в останній момент лід не витримав, і хлопець потрапив у мерзлу воду.

Випадковий свідок - Юрій - кинувся на допомогу. Спершу він пробував витягнути Монзера за допомогою палиці, але результату це не дало.

У Сумах ліванець провалився під льод, рятуючи потопаючу дворнягуФото: facebook.com

Невідомо, чим би закінчилася небезпечна ситуація, якщо б не рятувальна станція, що знаходилася неподалік. Водолаз Сергій за допомогою Юрія та металевої драбини зміг витягнути з води і ліванця Монзера, і нещасну собаку. Всіх обігріли, потім чоловіка оглянули лікарі - він переохолодився та порізався об лід, Що до пса, то тварина на день забрали у ветеринарну клініку.

Як виявилося, собака "підробляла" сторожем на одній із стоянок, розповіла волонтерка Сумського товариства захисту тварин Аліна.

У Сумах ліванець провалився під льод, рятуючи потопаючу дворнягуФото: facebook.com

"Періодично пес тікав до наречених, але повертався. Цього разу пес знову втік, і ось таке сталося", - зазначила вона і додала, що тварина вже в стабільному стані, ще тиждень йому робитимуть уколи, а "потім плануємо каструвати, щоб такі випадки не повторювалися, і повернемо його додому".

Як повідомлялося раніше, у Харківській області співробітники ДСНС врятували лося, який замерз і не міг вибратися з крижаної річки.

Також ми писали про те, що в Австралії жінка відігнала від своєї собаки крокодила за допомогою тапочка.

Нагадаємо, влітку - в серпні - у Львові рятувальники з держслужби з надзвичайних подій винесли із затоплених маршруток та автомобілів 130 осіб, 15 з яких - діти.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

"Ніколи не здавайтеся": пес місяць прочекав господарів біля згорілого будинку Хлопчику стало погано: п'ятирічний українець врятував сім'ю від вогню (фото)
Новини України Сумисобакаспасатели
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся