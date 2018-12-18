У Сумах ліванець провалився під льод, рятуючи потопаючу дворнягу

Фото: колаж РБК-Україна

Невідомо, чим би закінчилася небезпечна ситуація, якби не рятувальна станція поруч

У Сумах рятувальники витягли з річки хлопця, який поліз допомагати дворовій собаці, що потрапила у льодову пастку і ледь не потонула. Сміливець і сам ледь не пішов під воду - якби не випадковий перехожий, передає "КП в Україні".

Ліванець Монзер разом із дружиною прогулювався на узбережжі та помітив пса, що тонув у річці. Чоловік поспішив тварині на виручку, він роздягнувся і став акуратно підбиратися по тонкому льоду вперед. Незабаром довелося вже повзти на животі. Тим часом собака, відчуваючи наближення рятівника, і сама почала підпливати до берега. Однак в останній момент лід не витримав, і хлопець потрапив у мерзлу воду.

Випадковий свідок - Юрій - кинувся на допомогу. Спершу він пробував витягнути Монзера за допомогою палиці, але результату це не дало.

Фото: facebook.com

Невідомо, чим би закінчилася небезпечна ситуація, якщо б не рятувальна станція, що знаходилася неподалік. Водолаз Сергій за допомогою Юрія та металевої драбини зміг витягнути з води і ліванця Монзера, і нещасну собаку. Всіх обігріли, потім чоловіка оглянули лікарі - він переохолодився та порізався об лід, Що до пса, то тварина на день забрали у ветеринарну клініку.

Як виявилося, собака "підробляла" сторожем на одній із стоянок, розповіла волонтерка Сумського товариства захисту тварин Аліна.

Фото: facebook.com

"Періодично пес тікав до наречених, але повертався. Цього разу пес знову втік, і ось таке сталося", - зазначила вона і додала, що тварина вже в стабільному стані, ще тиждень йому робитимуть уколи, а "потім плануємо каструвати, щоб такі випадки не повторювалися, і повернемо його додому".

Як повідомлялося раніше, у Харківській області співробітники ДСНС врятували лося, який замерз і не міг вибратися з крижаної річки.

Також ми писали про те, що в Австралії жінка відігнала від своєї собаки крокодила за допомогою тапочка.

Нагадаємо, влітку - в серпні - у Львові рятувальники з держслужби з надзвичайних подій винесли із затоплених маршруток та автомобілів 130 осіб, 15 з яких - діти.

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Відео: РБК-Україна