Пожары в Калифорнии: сеть умилила благодарность спасенного кота

Фото: коллаж РБК-Украина

Сотрудник американской спасательной бригады из стартовой смены №1 работал в зоне "Кэмп"

Во время бушующих в Калифорнии (США) лесных пожаров, жертвами которых уже стали 80 человек, пожарный спас кота от огненной стихии и снял на видео, как выглядит благодарность животного. Кадры, опубликованные спасателем Райаном Коулменом в своем Facebook, уже посмотрели около 2 миллионов человек.

"Спасение кици. Она просто охладилась на моей шее и плечах, когда я гулял", - написал пожарный.

Фото: facebook.com/ryan.coleman.54540

Отмечается, что сотрудник спасательной бригады из стартовой смены №1 работал в зоне "Кэмп" и разгребал последствия пожаров, и среди пепла обнаружил кошку. Райан помог пушистому зверьку освободиться.

Трогательное видео благодарности животного своему спасителю умилило пользователей соцсети.

Видео: facebook.com/ryan.coleman.54540

Райан принял решение оставить кошку, которая от радости поспешила забраться на его плечи и принялась ластиться.

В комментариях к сообщению спасателя пользователи соцсети восторгаются милому зрелищу и высказывают участие в судьбе пушистика:

"Похоже, у вас, ребята, новый друг";

"О... Ты привел ее домой?";

"Бедняжка, вероятно, с облегчением увидела кого-то";

"Вы, очевидно, должны оставить ее, если ее никто не хватиться, она вас любит!";

"Надеюсь, ты ее оставишь!"...

Скрин: facebook.com/ryan.coleman.54540

Как сообщалось ранее, в эпицентре масштабных пожаров, которые охватили Калифорнию в США, оказались и украинцы. Девочка Каролина Проценко опубликовала эмоциональное видео, на котором она со своей мамой в машине пытаются выбраться из огненной ловушки.

Также мы писали о том, что в сети опубликовали видео масштабных пожаров, которые охватили Калифорнию в США.

Напомним, из-за пожаров в Калифорнии пострадали дома также и известных представителей шоу-бизнеса. Об этом недавно рассказал популярный киноактер Джерард Батлер, известная певица Шер, звезда реалити шоу Ким Кардашьян и прочие знаменитости.

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Видео: РБК-Украина