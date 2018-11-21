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Пожежі в Каліфорнії: мережу розчулила подяка врятованого кота

STYLERТварини    21.11.2018 - 11:03
Пожежі в Каліфорнії: мережу розчулила подяка врятованого кота
Фото: колаж РБК-Україна

Працівник американської рятувальної бригади зі стартової зміни №1 працював у зоні "Кемп"

Під час бурхливих в Каліфорнії (США) лісових пожеж, жертвами яких вже стали 80 осіб, пожежний врятував кота від вогненної стихії та зняв на відео, як виглядає подяку тварини. Кадри, опубліковані рятувальником Райаном Коулменом у своєму Facebook, вже подивилися близько 2 мільйонів чоловік.

"Порятунок киці. Вона просто охолола на моїй шиї і плечах, коли я гуляв", - написав пожежний.

 

Фото: facebook.com/ryan.coleman.54540

Зазначається, що працівник рятувальної бригади зі стартової зміни №1 працював у зоні "Кемп" та розгрібав наслідки пожеж, і серед попелу виявив кішку. Райан допоміг пухнастій тваринці звільнитися.

Зворушливе відео подяки тварини своєму рятівникові розчулило користувачів соцмережі.

Відео: facebook.com/ryan.coleman.54540

Райан прийняв рішення залишити кішку, яка від радості поспішила забратися на його плечі і почала ластиться.

У коментарях до повідомлення рятувальника користувачі соцмережі у захваті від милого видовища та висловлюють свою участь у долі котика:

"Здається, у вас, хлопці, новий друг";

"О... Ти привів її додому?";

"Бідолаха, певно, із полегшенням побачила когось";

"Ви, очевидно, повинні залишити її, якщо її ніхто не хватиться, вона вас любить!";

"Сподіваюся, ти її залишиш!"...

Пожежі в Каліфорнії: мережу розчулила подяка врятованого котаПожежі в Каліфорнії: мережу розчулила подяка врятованого кота

Скрін: facebook.com/ryan.coleman.54540

Як повідомлялося раніше, в епіцентрі масштабних пожеж, які охопили Каліфорнії в США, виявилися і українці. Дівчинка Кароліна Проценко опублікувала емоційне відео, на якому зі своєю мамою в машині намагаються вибратися з вогняної пастки.

Також ми писали про те, що в мережі опублікували відео масштабних пожеж, які охопили Каліфорнії в США.

Нагадаємо, із-за пожеж в Каліфорнії постраждали будинку, а також відомих представників шоу-бізнесу. Про це нещодавно розповів популярний кіноактор Джерард Батлер, відома співачка Шер, зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян та інші знаменитості.

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Відео: РБК-Україна

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