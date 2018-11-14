"Не плачь. Молись": как украинка с дочкой спасались от пожара в Калифорнии (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Эмоциональный ролик набрал уже 2,5 миллиона просмотров

В эпицентре масштабных пожаров, которые охватили Калифорнию в США и забрали жизни минимум 44 человек, оказались и украинцы. Девочка Каролина Проценко опубликовала на своей Facebook-странице эмоциональное видео, которое набрало уже 2,5 миллиона просмотров.

Как следует из ролика, женщина с детьми в машине пытается выбраться из огненной ловушки.

Видео: facebook.com/Karolina-Protsenko

Девочка плачет, молится и просит маму ехать быстрее.

Каролина призналась, что впервые в жизни почувствовала смертельную опасность. Она поблагодарила Бога за спасение и призвала любить, жить и быть благодарными за каждый день жизни.

Скрин: facebook.com/Karolina-Protsenko

В комментариях к видео пользователи соцсети бурно обсуждают спасение семьи из "ловушки" на перекрытой трассе, когда пожар из-за сильного ветра постоянно менял направление:

"Смотрела ваше видео со слезами на глазах. Господи, Слава Богу что все обошлось";

Скрин: facebook.com/Karolina-Protsenko

"Те идиоты, что пишут, зачем она ехала напролом. Не ф*г комментировать, если не знаете о чем говорите. Люди на том шоссе были практически в ловушке. Пожар из-за сильного ветра менял направление практически каждую секунду. Вся дорога сейчас закрыта из-за этого. В любом направление горело! Люди просто пытались выбраться из ада..."

"Не пишите плохие слова, она ехала тем дорогам, где все машины едут вперед, и она наверное подумала, что прорвемся, Но оказалось, что это огненный тупик, Так что люди не судите никого..."

Скрин: facebook.com/Karolina-Protsenko

Ранее сообщалось, что в сети опубликовали видео масштабных пожаров, которые охватили Калифорнию в США.

Напомним, в связи с пожарами в Калифорнии президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия.

Также мы писали о том, что из-за пожаров в Калифорнии пострадали дома также и известных представителей шоу-бизнеса. Об этом недавно рассказал популярный киноактер Джерард Батлер, известная певица Шер, звезда реалити шоу Ким Кардашьян и прочие знаменитости.

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Видео: РБК-Украина