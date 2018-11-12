Лесные пожары в Калифорнии: звезды-погорельцы рассказали про убытки

Фото: коллаж РБК-Украина

Недвижимость знаменитостей в Малибу пострадала от стихии

От лесных пожаров, которые бушуют в Калифорнии (США), пострадали дома известных представителей шоу-бизнеса. Так, из-за огненной стихии популярный киноактер Джерард Батлер лишился дома и автомобиля.

"Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации. Разрывающее сердце время для Калифорнии. Вдохновлен, как всегда, мужеством, духом и жертвенностью пожарных. Спасибо Департаменту пожарной охраны Лос-Анджелеса. Если вы можете, то поддержите этих храбрых мужчин и женщин", - написал актер в своем Twitter и опубликовал соответствующее фото.

Скрин: twitter.com/GerardButler

Известная певица Шер отметила, что ее дом находится в зоне риска, однако она бессильна перед огненной опасностью.

"Я беспокоюсь о своем доме, но я ничего не могу сделать. Дома друзей сгорели. Я не могу думать о том, что Малибу больше нет. У меня был дом в Малибу с 1972 года", - поделилась она переживаниями со своими подписчиками в Twitter.

Скрин: twitter.com/cher

Среди эвакуированных из домов оказалась и звезда реалити шоу Ким Кардашьян вместе с детьми.

"Я слышала, что пламя ударило по нашей собственности в нашем доме в Скрытых холмах, но сейчас, похоже, остановилось. Кажется, теперь не становится хуже, я просто молюсь, чтобы ветер был в нашу пользу. Бог хорош. Я просто молюсь, чтобы все были в безопасности", - написала она.

Скрин: twitter.com/KimKardashian

Также в пожаре потеряла свой дом певица и актриса Майли Сайрус.

"...Моего дома больше нет, но воспоминания остались. Я благодарна за это", - рассказала она в своем Twitter.

Скрин: twitter.com/MileyCyrus

Модель Белла Хадид опубликовала в своем Instagram видео, на котором показано Малибу и пылающие пожары.