Лісові пожежі в Каліфорнії: зірки-погорільці розповіли про збитки

Фото: колаж РБК-Україна

Нерухомість представників шоу-бізнесу в Малібу постраждала від стихії

Від лісових пожеж, які вирують в Каліфорнії (США), постраждали будинки відомих представників шоу-бізнесу. Так, через вогняну стихію популярний кіноактор Джерард Батлер втратив будинок та автомобіль.

"Повернувся у свій будинок в Малібу після евакуації. Час для Каліфорнії, що розриває серце. Натхненний, як завжди, мужністю, духом і жертовністю пожежників. Спасибі Департаменту пожежної охорони Лос-Анджелеса. Якщо ви можете, то підтримайте цих хоробрих чоловіків та жінок", - написав актор у своєму Twitter і опублікував відповідне фото.

Скрін: twitter.com/GerardButler

Відома співачка Шер зазначила, що її будинок знаходиться в зоні ризику, проте вона безсила перед вогняною небезпекою.

"Я турбуюся про свій будинок, але я нічого не можу зробити. Будинки друзів згоріли. Я не можу думати про те, що Малібу більше немає. У мене був будинок в Малібу з 1972 року", - поділилася вона переживаннями зі своїми підписниками у Twitter.

Скрін: twitter.com/cher

Серед евакуйованих з будинків виявилася і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян разом з дітьми.

"Я чула, що полум'я вдарило по нашій власності в нашому будинку в Прихованих пагорбах, але зараз, схоже, зупинилося. Здається, тепер не стає гірше, я просто молюся, щоб вітер був на нашу користь. Бог добрий. Я просто молюся, щоб всі були в безпеці", - написала вона.

Скрін: twitter.com/KimKardashian

Також у пожежі втратила свій будинок співачка і актриса Майлі Сайрус.

"...Мого будинку більше немає, але спогади залишилися. Я вдячна за це", - розповіла вона в своєму Twitter.

Скрін: twitter.com/MileyCyrus

Модель Белла Хадід опублікувала у своєму Instagram відео, на якому показано Малібу і пожежі, що вирують.