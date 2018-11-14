"Не плач. Молись": як українка з донькою рятувалися від пожежі в Каліфорнії (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Емоційний ролик набрав вже 2,5 мільйона переглядів

В епіцентрі масштабних пожеж, які охопили Каліфорнію у США та забрали життя щонайменше 44 людей, опинилися й українці. Дівчинка Кароліна Проценко опублікувала на своїй Facebook-сторінці емоційне відео, яке набрало вже 2,5 мільйона переглядів.

Як видно з ролика, жінка з дітьми в машині намагається вибратися з вогняної пастки.

Відео: facebook.com/Karolina-Protsenko

Дівчинка плаче, молиться і просить маму їхати швидше.

Кароліна зізналася, що вперше в житті відчула смертельну небезпеку. Вона подякувала Богові за порятунок і закликала любити, жити та бути вдячними за кожен день життя.

Скрін: facebook.com/Karolina-Protsenko

У коментарях до відео користувачі соцмережі бурхливо обговорюють порятунок сім'ї від "пастки" на перекритій трасі, коли пожежа через сильний вітер постійно змінювала напрямок:

"Дивилася ваше відео зі сльозами на очах. Господи, Слава Богу, що все обійшлося";

Скрін: facebook.com/Karolina-Protsenko

"Ті ідіоти, що пишуть, навіщо вона їхала напролом. Не ф*г коментувати, якщо не знаєте про що говорите. Люди на те шосе були практично в пастці. Пожежа з-за сильного вітру змінював напрямок практично кожну секунду. Вся дорога зараз закрита із-за цього. У будь-якому напрямок горіло! Люди просто намагалися вибратися з пекла..."

"Не пишіть погані слова, вона їхала тих дорогах, де всі машини їдуть вперед, і вона напевно подумала, що прорвемося, Але виявилося, що це вогненний глухий кут, Так що люди не судіть нікого..."

Скрін: facebook.com/Karolina-Protsenko

Раніше повідомлялося, що в мережі опублікували відео масштабних пожеж, які охопили Каліфорнії в США.

Нагадаємо, у зв'язку з пожежами в Каліфорнії президент США Дональд Трамп оголосив режим стихійного лиха.

Також ми писали про те, що з-за пожеж в Каліфорнії постраждали будинку, а також відомих представників шоу-бізнесу. Про це нещодавно розповів популярний кіноактор Джерард Батлер, відома співачка Шер, зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян та інші знаменитості.

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Відео: РБК-Україна