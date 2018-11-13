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Пожары в Калифорнии: в сети показали видео масштабной огненной стихии в Малибу

STYLERПроисшествия    13.11.2018 - 21:52

 Видео: YouTube / ANDY PECKENPAUGH

В сети опубликовали видео масштабных пожаров, которые охватили Калифорнию (США) и уже унесли жизни по меньшей мере 44 человек. Бушующая стихия, которая уничтожает дома в Малибу, показана в прямом эфире на видеохостинге YouTube.  

"Стена дыма вздымается от пожаров в Калифорнии. 42 человека погибли в трех больших очагах", - передает ресурс Severe World Weather на странице в Facebook.

 

Видео: facebook.com/severeworldweather

В комментариях к видео пользователи соцсети отмечают, что у пожаров - естественная причина. Что к возгораниям привели ветры Санта-Ана, жаркая погода и низкая влажность. В то же время отмечается, что очаги возгораний могли сдержать быстрее, если бы полицейским и пожарным экипажам разрешили входить в эти леса и очищать все мертвые деревья и сучья. 

Пожары в Калифорнии: в сети показали видео масштабной огненной стихии в Малибу

Скрин: facebook.com/severeworldweather

Также было был показан другой ролик невероятного стихийного бедствия в Калифорнии - бушующее пламя, раздуваемое сильными ветрами Санта-Ана.

 

Видео: facebook.com/severeworldweather

Масштабные страшные кадры огненной стихии в Калифорнии в Малибу показаны на ресурсе Elegant Residences.

 

Видео: facebook.com/ElegantResidences

Недавно новые пожары возникли в южной части Калифорнии, охватив 33 тыс. гектаров и 1,8 тыс. гектаров. 

Пожары в Калифорнии: в сети показали видео масштабной огненной стихии в Малибу

Скрин: YouTube / ANDY PECKENPAUGH

Пожары в Калифорнии: в сети показали видео масштабной огненной стихии в Малибу

Скрин: facebook.com/ElegantResidences

Отметим, что из-за пожаров в Калифорнии пострадали дома также и известных представителей шоу-бизнеса. Об этом недавно рассказал популярный киноактер Джерард Батлер, известная певица Шер, звезда реалити шоу Ким Кардашьян и прочие знаменитости.

Ранее сообщалось, что в связи с пожарами в Калифорнии президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия. Напомним также, режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния из-за ужасных лесных пожаров был объявлен в конце июля.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина 

Новости Украины пожарКалифорнияСоединенные Штаты Америкистихийное бедствие
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