Пожежі в Каліфорнії: в мережі показали відео масштабної вогняної стихії в Малібу

Відео: YouTube / ANDY PECKENPAUGH

В мережі опублікували відео масштабних пожеж, які охопили Каліфорнії (США) і вже забрали життя щонайменше 44 осіб. Стихія, яка знищує будинку в Малібу, показана в прямому ефірі на відеохостингу YouTube.

"Стіна диму здіймається від пожеж в Каліфорнії. 42 людини загинули в трьох великих вогнищах", - передає ресурс Severe World Weather на сторінці Facebook.

Відео: facebook.com/severeworldweather

У коментарях до відео користувачі соцмережі зазначають, що у пожеж - природна причина. До спалахів призвели вітри Санта-Ана, спекотна погода і низька вологість. У той же час відзначається, що вогнища могли стримати швидше, якщо б поліцейським і пожежним екіпажам дозволили входити в ці ліси й очищати всі мертві дерева та суччя.

Скрін: facebook.com/severeworldweather

Також був показаний інший ролик неймовірного стихійного лиха в Каліфорнії - розбурхане полум'я, яке роздмухується сильними вітрами Санта-Ана.

Відео: facebook.com/severeworldweather

Масштабні страшні кадри вогняної стихії в Каліфорнії в Малібу показано на ресурсі Elegant Residences.

Відео: facebook.com/ElegantResidences

Нещодавно нові пожежі виникли в південній частині Каліфорнії, охопивши 33 тис. гектарів і 1,8 тис. гектарів.

Скрін: YouTube / ANDY PECKENPAUGH

Скрін: facebook.com/ElegantResidences

Зазначимо, що з-за пожеж в Каліфорнії постраждали будинку, а також відомих представників шоу-бізнесу. Про це нещодавно розповів популярний кіноактор Джерард Батлер, відома співачка Шер, зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян та інші знаменитості.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з пожежами в Каліфорнії президент США Дональд Трамп оголосив режим стихійного лиха. Нагадаємо також, режим надзвичайної ситуації у штаті Каліфорнія через жахливих лісових пожеж був оголошений в кінці липня.

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Відео: РБК-Україна