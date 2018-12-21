Счастливое место кота-интроверта: сеть умилило трогательное фото

Фото: коллаж РБК-Украина

Снимки печального пушистика уже даже стали интернет-мэмами

В сети набирают популярность забавные фото с котом в одном из китайских ресторанов. Бело-серый хвостатый пушистик на подоконнике упрямо пытается скрыться от работника заведения, который тянет к нему руки. Кадры опубликованы на интернет-платформе 9GAG на Facebook.

На снимках словно изображен двойник кота в сапогах из мультфильма "Шрек" - точнее, его фирменный взгляд.

"Я избегаю разговоров со своими родственниками на семейном обеде", - подписаны кадры.

Несчастное животное, прижимаясь к стеклу, буквально умоляет небеса, чтобы его оставили в покое.

Фото: facebook.com/9gag

Как следует из кадров, сотрудник ресторана таки ухватил кота за лапу. Тот же отчаянно смотрит в спасительный дальний угол, указывая туда второй лапкой, и упорно тянется на прежнее место.

Снимки уже даже стали интернет-мэмами.

Скрин: facebook.com/9gag

В комментариях к фото пользователи сети высказывают собственные предположения о развитии ситуации:

"Ну, не эксперт по кошкам, но явно выражение мордочки означает "мяу-мяу нет-нет оставь мяу-мяу в покое";

"Я не желаю делать свою исследовательскую работу";

"Нет, я в порядке";

"Не пытайтесь вытащить интроверта из своего счастливого маленького места"...

Скрин: facebook.com/9gag

Некоторые юзеры в комментариях отмечают, что кот просто не желает стать вероятным блюдом на столе заведения:

"Я думаю, что он пытается не стать семейным ужином";

"Говорит по-китайски: извините, клиенты ужинают еще немного, "мясо" застряло";

Скрин: facebook.com/9gag

"Я обещал клиентам корейское барбекю!"

"Говорит по-китайски, это какоя-то "Кошачье Кафе", я подозреваю жестокое обращение с животными, если кошки отказываются выходить"...

Скрин: facebook.com/9gag

Как сообщалось ранее, во время бушующих в Калифорнии (США) лесных пожаров, жертвами которых уже стали 80 человек, пожарный спас кота от огненной стихии и снял на видео, как выглядит благодарность животного.

Также мы писали о том, что недавно в Сумах спасатели вытащили из реки парня, который полез помогать дворовой собаке, попавшей в ледовую ловушку и едва не утонувшей. Смельчак и сам чуть не ушел под воду

Напомним, ранее в Китае посреди дороги собака порода хаски попала под колеса автомобиля. Пробегавшая рядом дворняга не осталась равнодушной, подбежала к сородичу и пыталась его спасти.

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Видео: РБК-Украина