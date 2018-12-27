Жертвами негоди в Україні стали тварини з Червоної книги

Фото: руді вечірниці (biolib.cz)

З сорока рудих вечірниць вдалося врятувати лише вісім

У Запорізькій області у Мелітополі у зв'язку зі складними погодними умовами і сильним ураганним вітром загинули рідкісні кажани руді вечірниці (Nyctalus noctula), занесені в Червону книгу України. Про це розповіли в мелітопольському товаристві захисту тварин на сторінці у соцмережі Facebook.

Зазначається що ці рукокрилі вже встигли впасти в зимову сплячку, але потужні пориви вітру винесли їх з "будиночка" на проїжджу частину, де багатьох розчавили автомобілі.

З сорока вдалося врятувати лише вісім мишок.

Рудих вечірниць підібрали діти.

Фото: facebook.com/galina.miroshnichenko

Працівниця місцевої міської дитячої лікарні Галина Мірошниченко розповіла, що обдзвонювала директора парку, екоцентру, відділ благоустрою та екології, щоб запитати, що робити зі спасеными мишами.

Наталія Барабоха з Приазовського допомогла визначити вид летючих мишей і розповіла, як їм забезпечити подальше перебування.

"Вирушили вони до весни спати в холодний гараж. Ні в якому догляді, крім спокою вони до весни не потребують. Звичайно, якщо на них не позначився згубно стрес. Ось така історія про рудих вечірниць, занесених в Червону книгу України", - розповіла жінка.

Фото: facebook.com/galina.miroshnichenko

Також вона поскаржилася на те, що за словами диспетчера виконкому, до них надходили звернення від місцевих жителів про те, що кажани атакують вдома, шукають порятунку на балконах.

"Будиночки для кажанів в парку встановити звичайно вкрай складно! А Червона книга України існує лише для красного слівця", - зазначила вона.

Скрін: facebook.com/galina.miroshnichenko

Як повідомлялося раніше, нещодавно суд виключив лося європейського із Червоної книги України і дозволив полювати на нього.

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