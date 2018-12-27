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Жертвами непогоды в Украине стали животные из Красной книги

STYLERЖивотные    27.12.2018 - 23:06
Жертвами непогоды в Украине стали животные из Красной книги
Фото: рыжие вечерницы (biolib.cz)

Из сорока рыжих вечерниц удалось спасти только восемь

В Запорожской области в Мелитополе в связи со сложными погодными условиями и сильным ураганным ветром погибли редкие летучие мыши рыжие вечерницы (Nyctalus noctula), занесенные в Красную книгу Украины. Об этом рассказали в мелитопольском обществе защиты животных на странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что эти рукокрылые уже успели впасть в зимнюю спячку, но мощные порывы ветра вынесли их из "домика" на проезжую часть, где многих раздавили автомобили.

Из сорока удалось спасти только восемь мышек.

Рыжих вечерниц подобрали дети.

Жертвами непогоды в Украине стали животные из Красной книгиФото: facebook.com/galina.miroshnichenko

Работница местной городской детской больницы Галина Мирошниченко рассказала, что обзванивала директора парка, экоцентра, отдел благоустройства и экологии, чтобы спросить, что делать со спасеными мышами.

Наталья Барабоха из Приазовского Парка помогла определить вид летучих мышей и рассказала, как им обеспечить дальнейшее пребывание.

"Отправились они до весны спать в холодный гараж. Ни в каком уходе, кроме покоя они до весны не нуждаются. Конечно, если на них не сказался пагубно стресс. Вот такая история про рыжих вечерниц, занесенных в Красную книгу Украины", - рассказала женщина.

 

Фото: facebook.com/galina.miroshnichenko

Также она посетовала на то, что по словам диспетчера исполкома, к ним поступали обращения от местных жителей о том, что летучие мыши атакуют дома, ищут спасения на балконах.

"Домики для летучих мышей в парке установить конечно крайне сложно! А Красная книга Украины существует только для красного словца", - отметила она.

Жертвами непогоды в Украине стали животные из Красной книги

Скрин: facebook.com/galina.miroshnichenko

Как сообщалось ранее, недавно суд исключил лося европейского из Красной книги Украины и разрешил охотиться на него. 

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