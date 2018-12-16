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"Котиков вам в ленту": блогер показал "боевых пушистиков" на Донбассе

STYLERЖивотные    16.12.2018 - 17:23
"Котиков вам в ленту": блогер показал "боевых пушистиков" на Донбассе
Фото: Кот в зоне боевых действий (twitter.com/dmitrosel007)

Снимки опубликованы в соцсети Twitter

Несмотря на то, что на Донбассе идет война между Россией и Украиной, нашим военным теплые эмоции не чужды. Бойцы активно заботятся и о братьях наших меньших. Этот факт доказывают фотографии, на котрорых можно увидеть, как существуют животные вместе с украинскими воинами. Снимками поделился на своей страничке в Twitter блогер под ником Конопляний джмелик.

"Котиков вам в ленту", - подписал он трогательные фото пушистиков.

&quot;Котиков вам в ленту&quot;: блогер показал &quot;боевых пушистиков&quot; на Донбассе

&quot;Котиков вам в ленту&quot;: блогер показал &quot;боевых пушистиков&quot; на Донбассе&quot;Котиков вам в ленту&quot;: блогер показал &quot;боевых пушистиков&quot; на Донбассе

Фото: Коты в зоне боевых действий на Донбассе (twitter.com/dmitrosel007)

Снимки демонстрируют, как в такое немирное время, даже в зоне ООС, животные льнут к людям и совершенно не боятся оружия.

Читайте также, как Порошенко опубликовал первый пост про кота: пушистик уже празднует.

Кстати, украинцам разрешили охотиться на лося. Суд исключил лося европейского из Красной книги Украины и разрешил охотиться на него. Таким образом действия Минэкологии относительно запрета охоты на лося признаны противоправными и недействительными.

 

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