Порошенко опубликовал первый пост про кота: пушистик уже празднует

Коллаж РБК-Украина

В День Вооруженных сил Украины вместе с военными отпраздновал новоселье и "порохокот"

Петр Порошенко показал первого "жителя" нового общежития для украинских военнослужащих в Старичах Львовской области. Им оказался кот.

Заметим, что этот пост, который вызвал шквал положительных эмоций у пользователей социальных сетей, президент опубликовал лично, ведь сообщение промаркировано "ПП" (в свое время экс-заместитель главы АП Дмитрий Шимкив рассказал, что когда на официальной странице главы государства есть пометка "ПП", это значит, что Порошенко лично писал пост).

"Это - первый пост про кота в моей ленте. А этот кот - первый "житель" уже заселенного общежития нового образца для военных в Старичах, и уже празднует новоселье", - написал президент.

Скриншот (facebook.com/petroporoshenko)

"Приветствую 125 военных и одного кота с новосельем! Общежитие нового образца для военных в Старичах - заселено. Таких в Украине будет 184. Всего в Старичах построено 8 общежитий, в которых будут проживать около тысячи защитников. Счастлив, что воины будут иметь такие условия, как дома", - добавил президент в Twitter.

Украинские военные въехали в новое общежитие (фото: twitter.com/poroshenko)

"Порохокот", как уже успели окрестить пушистика, порадовал украинцев, которые стали активно комментировать записи.

"Коты в ленте президента - это огонь!" - написал один юзер.

Скриншот (facebook.com/petroporoshenko)

"Это все мегакруто. И котик, и новоселье", - отметила Елена Подгорная.

Скриншот (facebook.com/petroporoshenko)

"Котиков от президента мой мимиметр может не выдержать", - пошутила Дана Кузмяк.

Скриншот (facebook.com/petroporoshenko)

Кстати, Юрий Бирюков тоже опубликовал фото этого же кота. Правда, под другим ракурсом.

Кот (фото: facebook.com/yuri.biriukov)

Напомним, недавно президент рассказал, сколько Украина тратит на оборону.

Ранее Порошенко подобрал и опубликовал около двух десятков самых ярких, на его взгляд, фотографий за прошлый год.

Видео: РБК-Украина