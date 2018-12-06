Порошенко опублікував перший пост про кота: пухнастик вже святкує

Колаж РБК-Україна

У День Збройних сил України разом із військовими відсвяткував новосілля й "порохокіт"

Петро Порошенко показав першого "жителя" нового гуртожитку для українських військовослужбовців у Старичах Львівської області. Ним виявився кіт.

Зауважимо, що цей пост, який викликав шквал позитивних емоцій у користувачів соціальних мереж, президент опублікував особисто, адже допис промаркований "ПП" (свого часу екс-заступник глави АП Дмитро Шимків розповів, що коли на офіційній сторінці глави держави є позначка "ПП", це значить, що Порошенко особисто писав пост).

"Це - перший пост про кота у моїй стрічці. А цей кіт - перший "мешканець" вже заселеного гуртожитку нового зразка для військових у Старичах, і вже святкує новосілля", - написав президент.

Скріншот (facebook.com/petroporoshenko)

"Вітаю 125 військових і одного кота з новосіллям! Гуртожиток нового зразка для військових у Старичах - заселений. Таких в Україні буде 184. Всього у Старичах побудовано 8 гуртожитків, в яких проживатимуть близько тисячі захисників. Щасливий, що воїни матимуть такі умови, як вдома", - додав президент у Twitter.

Українські військові в'їхали у новий гуртожиток (фото: twitter.com/poroshenko)

"Порохокіт", як вже встигли охрестити пухнастика, порадував українців, які стали активно коментувати допис.

"Коти в стрічці президента - це вогонь!" - написав один юзер.

Скріншот (facebook.com/petroporoshenko)

"Це все - мегакруто. І котик, і новосілля", - зауважила Олена Подгорна.

Скріншот (facebook.com/petroporoshenko)

"Котиків від президента мій міміметр може не витримати", - пожартувала Дана Кузмяк.

Скріншот (facebook.com/petroporoshenko)

До речі, Юрій Бірюков теж опублікував фото цього ж кота. Щоправда, під іншим ракурсом.

Кіт (фото: facebook.com/yuri.biriukov)

Нагадаємо, нещодавно президент розповів, скільки Україна витрачає на оборону.

Раніше Порошенко підібрав і опублікував близько двох десятків найяскравіших, на його погляд, фотографій за минулий рік.

Відео: РБК-Україна