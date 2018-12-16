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"Котиків вам в стрічку": блогер показав "бойових пухнастиків" на Донбасі

STYLERТварини    16.12.2018 - 17:23
"Котиків вам в стрічку": блогер показав "бойових пухнастиків" на Донбасі
Фото: Кіт у зоні бойових дій (twitter.com/dmitrosel007)

Знімки опубліковані в соцмережі Twitter

Незважаючи на те, що на Донбасі йде війна між Росією і Україною, нашим військовим теплі емоції не чужі. Бійці активно дбають і про братів наших менших. Цей факт доводять фотографії, на яких можна побачити, як існують тварини разом з українськими воїнами. Знімками поділився на своїй сторінці в Twitter блогер під ніком Конопляний джмелик.

"Котиків вам в стрічку", - підписав він зворушливі фото пухнастиків.

&quot;Котиків вам в стрічку&quot;: блогер показав &quot;бойових пухнастиків&quot; на Донбасі

&quot;Котиків вам в стрічку&quot;: блогер показав &quot;бойових пухнастиків&quot; на Донбасі&quot;Котиків вам в стрічку&quot;: блогер показав &quot;бойових пухнастиків&quot; на Донбасі

Фото: Коти в зоні бойових дій на Донбасі (twitter.com/dmitrosel007)

Знімки демонструють, як в такий немирний час, навіть в зоні ООС, тварини горнуться до людей і зовсім не бояться зброї.

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До речі, українцям дозволили полювати на лося. Суд виключив лося європейського із Червоної книги України і дозволив полювати на нього. Таким чином дії Мінекології щодо заборони полювання на лося визнані протиправними та нечинними.

 

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