Уже не в Красной книге: украинцам разрешили охотиться на лося

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Суд признал противоправными действия Министерства экологии и природных ресурсов Украины

Суд исключил лося европейского из Красной книги Украины и разрешил охотиться на него. Таким образом действия Минэкологии относительно запрета охоты на лося признаны противоправными и недействительными.

Как сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева, одним из основных оснований отмены Приказа стало то, что в соответствующем представлении Нацкомиссии не приведено никакого научного обоснования необходимости занесения животных в Красную книгу Украины и не указано четких данных по численности популяции, а также ее динамики.

"В протоколе заседания Секции по вопросам охраны животного мира Нацкомиссии по вопросам Красной книги Украины указано, что после 2009 года исследования состояния популяции лося в Украине не проводились. А в представлении Нацкомиссии указано, что Минприроды лишь объявило тендер на научно-исследовательскую работу по "Оценке состояния популяции лося европейского в Украине и разработка рекомендаций по мерам его сохранения и воспроизведения" и указано о необходимости проведения мониторинга современного состояния популяции лося европейского в Украине. Других доказательств в подтверждение наличия оснований необходимости занесения лося европейского в Красную книгу Украины в суд предоставлено не было", - говорится в сообщении.

Памятник лосю под Киевом (фото: facebook.com/gorbyk.info)

Также суд отменил мораторий на отстрел лосей европейских на территории Украины сроком на 25 лет, который действовал с третьего февраля 2017 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Минюст внес в Красной книги лося европейского.

Напомним, в Карпатах жестоко убили медведя и оленя из заповедника.

Видео: РБК-Украина