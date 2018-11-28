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Вже не у Червоній книзі: українцям дозволили полювати на лося

STYLERТварини    28.11.2018 - 12:53
Вже не у Червоній книзі: українцям дозволили полювати на лося
Колаж РБК-Україна

Суд визнав протиправними дії Міністерства екології та природних ресурсів України

Суд виключив лося європейського з Червоної книги України і дозволив полювати на нього. Таким чином дії Мінекології щодо заборони полювання на лося визнані протиправними і недійсними.

Як повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду Києва, однією з основних підстав скасування Наказу стало те, що у відповідному поданні Нацкомісії не наведено жодного наукового обґрунтування необхідності занесення тварини  до Червоної книги України та не зазначено чітких даних щодо чисельності популяції та її динаміки.

"У протоколі  засідання Секції з питань охорони тваринного світу Нацкомісії з питань Червоної книги України зазначено про те, що після 2009 року дослідження стану популяції лося в Україні не проводились. А в поданні Нацкомісії вказано, що Мінприроди лише оголосило тендер на науково-дослідну роботу щодо "Оцінки стану популяції лося європейського в Україні та розроблення рекомендацій щодо заходів його збереження та відтворення" та зазначено про необхідність проведення моніторингу сучасного стану популяції лося європейського в Україні. Інших доказів на підтвердження наявності підстав необхідності занесення лося європейського до Червоної книги України до суду надано не було", - йдеться у повідомленні.

Вже не у Червоній книзі: українцям дозволили полювати на лося

Пам'ятник лосю під Києвом (фото: facebook.com/gorbyk.info)

Також суд відмінив мораторій на відстріл лосів європейських на території України строком на 25 років, який був чинний з третього лютого 2017 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Мінюст вніс до Червоної книги лося європейського.

Нагадаємо, в Карпатах жорстоко вбили ведмедя та оленя із заповідника.

Відео: РБК-Україна

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