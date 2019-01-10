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"Рысь помахала лапкой": животные в Чернобыле чувствуют себя хорошо без людей (фотоотчет)

STYLERЖивотные    10.01.2019 - 15:49
"Рысь помахала лапкой": животные в Чернобыле чувствуют себя хорошо без людей (фотоотчет)
Коллаж РБК-Украина

Животные "плодятся и размножаются" в некогда мертвой "зоне отчуждения"

Ученые посетили Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в "зоне отчуждения" с целью проведения учета животных и птиц. Они опубликовали фото, на котором видно, что животные живут в свое удовольствие. Об этом сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

Экспедиции удалось заметить орлана-белосхвоста, оленей, дикого кабана, лошадей Пржевальского, которые паслись на зимней опушке, лосиху, которая пристально присматривалась к непрошеным гостям.

Также исследователи сфотографировали рысь, которая даже "помахала" гостям лапкой.

 

Фото Сергея Домашевского и Станислава Гуменюка (facebook.com/dazv.gov.ua/)

Напомним, мы писали о том, что животные из Красной книги - летучие мыши рыжие вечерницы, гибнут из-за непогоды в Запорожской области.

Кстати, в конце прошлого года Кабинет Министров рассмотрел и одобрил изменения к законодательству, которые предусматривают запрет использования диких животных в цирках.

Ранее мы публиковали подборку фото про кота-интроверта, который насмешил сеть своим упорным нежеланием покидать уютное место.

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