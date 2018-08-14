"Аналізи просто завалені": адвокат розповів, як лікар-нарколог "вигородила" Зайцеву

Фото: Олена Зайцева (УНІАН)

Він вважає, що ще потрібно дати правову оцінку діям лікаря-нарколога

Стали відомі нові подробиці судового розгляду жахливого ДТП у Харкові, де загинули 6 людей, а ще 5 були госпіталізовані. Адвокат потерпілої Людмили Фабріс - Дмитро Марцонь розповів про лікаря-нарколога Олену Федірко, яка провела перше обстеження Зайцевої після ДТП, а тепер не з'являється на засідання суду. Про це передає Оbozrevatel.

За його словами, про лікаря-наркологе нічого невідомо офіційно.

"На останньому засіданні поліція відзвітувала, що привести її не змогли, оскільки за місцем проживання її немає. Вони поговорили з сусідами, ті їм сказали, що вона вже місяць там не з'являється. Тепер суддя прийняв рішення про її допит. Тому поліція повинна оголосити в розшук. Вони повинні встановити місцезнаходження свідка, наприклад, поцікавитися у міграційної служби - не виїхала чи Федірко в іншу країну", - говорить адвокат.

Він вважає, що ще потрібно дати правову оцінку діям Федірко.

"Адже саме вона запідозрила, що Зайцева була в стані наркотичного сп'яніння. І вона прийняла рішення направити матеріали обвинуваченої на дослідження. Експерт, який повинен був дослідити кров на п'ять опіатів, каже, що йому передали стільки крові, що її не вистачило б і на один аналіз. У нас це викликало здивування. А слідчий і прокурори бачили, що аналізи просто завалені, і не дали цьому правову оцінку", - сказав Дмитро.

Адвокат додав, що його клієнтка Людмила Фабріс, яка втратила в ДТП двох родичів - 46-річну доньку Аллу та 19-річну онуку Настю, не вірить, що винні понесуть справедливе покарання.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна ДТП. Автомобіль Lexus, за кермом якого була 20-річна Олена Зайцева, врізався у Volkswagen Геннадія Дронова, після чого протаранив натовп. П'ятеро людей загинули на місці, ще одна дівчина померла в лікарні, п'ятеро були госпіталізовані у важкому стані.

Раніше повідомлялося, що суд залишив Зайцеву і Дронова під вартою.

Також відомо, що експерти не змогли встановити швидкість автомобіля Зайцевої.

до Речі, суд доручив знайти зниклого свідка у справі Зайцевої. Лікар-нарколог Олена Федірко, яка провела перше обстеження Зайцевої після ДТП, не приходить на засідання суду. Наступне засідання у справі призначене на 11 вересня.

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