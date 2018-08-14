"Анализы просто завалены": адвокат рассказал, как врач-нарколог "выгородила" Зайцеву

Фото: Алена Зайцева (УНИАН)

Он считает, что еще нужно дать правовую оценку действиям врача-нарколога

Стали известны новые подробности судебного разбирательства ужасного ДТП в Харькове, где погибли 6 человек, а еще 5 были госпитализированы. Адвокат потерпевшей Людмилы Фабрис - Дмитрий Марцонь рассказал о враче-наркологе Елене Федирко, которая провела первое обследование Зайцевой после ДТП, а теперь не является на заседания суда. Об этом передает Оbozrevatel.

По его словам, о враче-наркологе ничего неизвестно официально.

"На последнем заседании полиция отчиталась, что привести ее не смогли, поскольку по месту жительства ее нет. Они поговорили с соседями, те им сказали, что она уже месяц там не появляется. Теперь судья принял решение о ее допросе. Поэтому полиция должна ее объявить в розыск. Они должны установить местонахождение свидетеля, например, поинтересоваться у миграционной службы - не выехала ли Федирко в другую страну", - говорит адвокат.

Он считает, что еще нужно дать правовую оценку действиям Федирко.

"Ведь именно она заподозрила, что Зайцева была в состоянии наркотического опьянения. И она приняла решение направить материалы обвиняемой на исследование. Эксперт, который должен был исследовать кровь на пять опиатов, говорит, что ему передали столько крови, что ее не хватило бы и на один анализ. У нас это вызвало удивление. А следователь и прокуроры видели, что анализы просто завалены, и не дали этому правовую оценку", - сказал Дмитрий.

Адвокат добавил, что его клиентка Людмила Фабрис, которая потеряла в этом ДТП двоих родственников - 46-летнюю дочь Аллу и 19-летнюю внучку Настю, не верит, что виновные понесут справедливое наказание.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Lexus, за рулем которого была 20-летняя Алена Зайцева, врезался в Volkswagen Геннадия Дронова, после чего протаранил толпу. Пятеро человек погибли на месте, еще одна девушка умерла в больнице, пятеро были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что суд оставил Зайцеву и Дронова под стражей.

Также известно, что эксперты не смогли установить скорость автомобиля Зайцевой.

Кстати, суд поручил найти пропавшего свидетеля в деле Зайцевой. Врач-нарколог Елена Федирко, которая провела первое обследование Зайцевой после ДТП, не является на заседания суда. Следующее заседание по делу назначено на 11 сентября.

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