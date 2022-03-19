Не тільки Ані Лорак: українські зірки, які навіть зараз підтримують Путіна

Незважаючи на те, що війна Росії проти України триває, і російські солдати вбивають мирних людей в різних містах нашої країни, все одно є достатня кількість селебретіз-уродженців України, які підтримують Путіна. Деякі з них - досі з українським паспортом.

Які ще артисти з українським корінням виступають за розв'язану Путіним війну, або мовчать про неї - читайте в нашому матеріалі нижче.

Ані Лорак, Таїсія Повалій, Наташа Корольова - всі вони до війни, виступаючи на росТБ, мало не зі сльозами на очах розповідали, як вони люблять свою рідну Україну, співали народні пісні і скаржилися на уявних "націоналістів", які їх не пускають в улюблену країну.

Зазначимо, що в РФ нещодавно склали список заборонених зірок, які висловилися проти вторгнення росіян в Україну. І якщо ви не вірите, що нижчеперелічені артисти "за" війну, то подивіться цей список - імен колись українських співаків і акторів ви там не знайдете.

Таїсія Повалій

Таїсія Повалій в лютому хвалилася своєю участю в шоу "Дві зірки. Батьки і діти" на пропагандистському "Першому каналі".

Однак після вторгнення РФ в Україну - неначе води в рот набрала. На жодній сторінці уродженки Київської області в соцмережах не було слів про злочин путінських військ на її рідній землі. Навіть #нетвойне 57-річна співачка не написала.

Натомість висловлюється її син Денис, який перебуває зараз у РФ. У своєму Instagram сьогодні він підтримує Україну, хоча прямо не називає Путіна вбивцею.

"Давайте просто молитися і волати про мир. Постити трупи загиблих солдатів і дітей вважаю цілком доречним - до деяких не доходять масштаби трагедії... Йти ж добровільно брати в руки автомат і стріляти по собі подібним до переможного - помилка. Війна - абсурд, атавізм, кам'яний вік... Потрібен мир, друзі, а не смерть ворогам", - написав він 1 березня і додав, що "дивується з приводу рішення відправити танки на Київ".

До слова, Ігор Ліхута - чоловік співачки і її продюсер - теж десь пропав. Хоча ще рік-два тому ці люди погрожували судами українським ЗМІ, які писали, що Повалій і Ліхута "перебралися в РФ". Зіркова пара запевняла, що живе в Києві і не проміняли своє українське громадянство.

Наташа Корольова

Ще одна україночка, або, як сама себе називає Корольова, - "хохлушка", яка мовчанням підтримує дії Путіна.

Правда, 24 лютого в пабліку артистки в VK з'явився пост про "мир", "братні народи" та іншу маячню. Однак публікація була зроблена не Корольовою особисто, а адміністраторами її хоч і офіційної, але все ж фан-спільноти.

В особистих соцмережах Наташа Поривай (справжнє ім'я артистки, якщо хтось не знав) за час війни Росії проти України публікувала лише рекламу свого Telegram-каналу.

Нагадаємо, що Наташа Корольова - членкиня путінської партії "Єдина Росія".

Лоліта

Лоліта Мілявська в перший день війни відразу вийшла з заявою у своєму Instagram. Вона закликала до миру, адже "нічого у Всесвіті немає дорожче спокою рідних".

Річ у тім, що війна застала дочку Лоліти Єву і її матір Аллу Дмитрівну в Києві.

"У зв'язку з тим, що моя сім'я в Києві, я, чесно, спочатку запанікувала, а потім з ними поговорила - вони без паніки. Всі впевнені, що скоро все закінчиться, закінчиться добре", - сказала у відео Лоліта.

Однак через два дні 58-річна співачка записала нове відео, в якому розповіла, що її дочка і мати рятуються від обстрілів в бомбосховищі і їм дуже страшно. У зверненні артистка попросила (когось) відкрити гуманітарні коридори.

12 березня родичі Лоліти приїхали до неї в Росію. Про це Мілявська також розповіла у відео.

Після цього співачка підбадьорилася і почала постити відео із закликом підписуватися на її Telegram-канал, а також похвалилася обкладинкою журналу "7 днів", яку вона прикрасила.

За весь цей час, до слова, Лоліта жодного разу не назвала Путіна агресором, зате війну назвала "спецоперацією". Конкретних слів підтримки українці теж не почули. Почули тільки "мир, мир, у всьому світі!"

Ёлка

Землячка Лоліти Єлизавета Іванців, вона ж Ёлка, в середині лютого дала кілька концертів у різних містах України. А 24 лютого, коли почалася війна, в Facebook артистки з'явилася публікація про скасування майбутнього московського концерту.

"Впевнена, що всі все розуміють", - прокоментувала Ёлка.

А вже через кілька днів співачка взяла та й видалила всі пости в особистих соцмережах. Це і вся реакція Лізи на обстріли її батьківщини російськими солдатами.

Сергій Маковецький

Маковецький народився в Києві. У столиці України пройшло його дитинство і молодість. Невже зараз акторові наплювати на те, що його рідне місто обстрілюють російські окупанти?

Вже 21 березня зірка фільмів "Російський бунт", "Загибель імперії", "Ліквідація" та інших вийде на сцену театру в Барнаулі у виставі "Папа".

Реакція Маковецького на вторгнення путінських військових в Україну обмежилася одним відео в Instagram:

Що цим хотів сказати актор, залишається тільки здогадуватися...

Олександр Ревва

Відомий шоумен і співак з Донецька 24 лютого розродився публікацією в Instagram.

"Прошу! Зупиніть війну! Подумайте про старих і дітей!" - написав Олександр.

До кого він звернувся? Це питання турбує мільйони його підписників. Хоча - ні. Не турбує. Адже Ревва закрив коментарі до своєї публікації.

Після 24 лютого цей "громадянин України і дуже патріотичний хлопець" (так про Ревву говорив Андрій Богдан) ніяк не висловлювався про війну в Україні.

У Ревви, до слова, досі є український паспорт, який дозволяв йому всі останні роки спокійно літати в Київ і Одесу на корпоративи та концерти.

Олександр Панайотов

У 2017 році цей артист, який навіть внесений до "Червоної книги Запоріжжя", хотів їхати від Росії на Євробачення до Києва "з місією об'єднання, примирення, з піснею, яка б розтопила всі серця".

Не поїхав. Як і зараз не готовий закликати хоч когось припинити війну.

Панайотов абсолютно ніяк не коментує вторгнення РФ в Україну. Все що він робить - вітає жінок з 8 березня, дає і анонсує концерти по російським провінційним містам, адже "нам всім зараз так потрібна позитивна енергія, тепло і контакт один з одним".

Додамо, що 28 квітня в Москві запланований концерт "вдалі пісні". У ньому повинні взяти участь серед інших Валерій Меладзе, Таїсія Повалій, Віра Брежнєва, Лоліта, Наташа Корольова, Ані Лорак, Олександр Ревва. Подивимося, хто з цих людей вийде на сцену.