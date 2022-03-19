Не только Ани Лорак: украинские звезды, которые даже сейчас поддерживают Путина

Несмотря на то, что война России против Украины продолжается, и российские солдаты убивают мирных людей в разных городах нашей страны, все равно есть достаточное количество селебретиз-уроженцев Украины, которые поддерживают Путина. Некоторые из них - до сих пор с украинским паспортом.

Какие еще артисты с украинскими корнями выступают за развязанную Путиным войну, или молчат о ней - читайте в нашем материале ниже.

Ани Лорак, Таисия Повалий, Наташа Королева - все они до войны, выступая на росТВ, чуть ли не со слезами на глазах рассказывали, как они любят свою родную Украину, пели народные песни и жаловались на воображаемых "националистов", которые их не пускают в любимую страну.

Отметим, что в РФ недавно составили список запрещенных звезд, которые высказались против вторжения россиян в Украину. И если вы не верите, что нижеперечисленные артисты "за" войну, то посмотрите этот список - имен некогда украинских певцов и актеров вы там не найдете.

Таисия Повалий

Таисия Повалий в феврале хвасталась своим участием в шоу "Две звезды. Отцы и дети" на пропагандистском "Первом канале".

Однако после вторжения РФ в Украину - как будто воды в рот набрала. Ни на одной странице уроженки Киевской области в соцсетях не было слов о преступлении путинских войск на ее родной земле. Даже #нетвойне 57-летняя певица не написала.

Зато высказывается ее сын - Денис, который находится сейчас в РФ. В своем Instagram сегодня он поддерживает Украину, хотя прямо не называет Путина убийцей.

"Давайте просто молиться и взывать о мире. Постить трупы погибших солдат и детей считаю вполне уместным - до некоторых не доходят масштабы трагедии… Идти же добровольно брать в руки автомат и стрелять по себе подобным до победного - ошибка. Война - абсурд, атавизм, каменный век…. Нужен мир, друзья, а не смерть ворогам", - написал он 1 марта и добавил, что "недоумевает по поводу решения отправить танки на Киев".

К слову, Игорь Лихута - муж певицы и ее продюсер - тоже где-то пропал. Хотя еще год-два назад эти люди угрожали судами украинским СМИ, которые писали, что Повалий и Лихута "перебрались в РФ". Звездная пара уверяла, что живет в Киеве и не променяли свое украинское гражданство.

Наташа Королева

Еще одна украиночка, или, как сама себя называет Королева, - "хохлушка", которая молчанием поддерживает действия Путина.

Правда, 24 февраля в паблике артистки в VK появился пост про "мир", "братские народы" и прочий бред. Однако публикация была сделана не Королевой лично, а администраторами ее хоть и официального, но все же фан-сообщества.

В личных соцсетях Наташа Порывай (настоящее имя артистки, если кто-то не знал) за время войны России против Украины публиковала лишь рекламу своего Telegram-канала.

Напомним, что Наташа Королева - член путинской партии "Единая Россия".

Лолита

Лолита Милявская в первый день войны сразу вышла с заявлением в своем Instagram. Она призвала к миру, ведь "ничего во Вселенной нет дороже спокойствия родных".

Дело в том, что война застала дочь Лолиты Еву и ее мать Аллу Дмитриевну в Киеве.

"В связи с тем, что моя семья в Киеве, я, честно, сначала запаниковала, а потом с ними поговорила - они без паники. Все уверены, что скоро все закончится, закончится хорошо", - сказала в видео Лолита.

Однако через два дня 58-летняя певица записала новое видео, в котором рассказала, что ее дочь и мать спасаются от обстрелов в бомбоубежище и им очень страшно. В обращении артистка попросила (кого-то) открыть гуманитарные коридоры.

12 марта родственники Лолиты приехали к ней в Россию. Об этом Милявская также рассказала в видео.

После этого певица воспряла духом и начала постить видео с призывом подписываться на ее Telegram-канал, а также похвасталась обложкой журнала "7 Дней", которую она украсила.

За все это время, к слову, Лолита ни одного раза не назвала Путина агрессором, зато войну назвала "спецоперацией". Конкретных слов поддержки украинцы тоже не услышали. Услышали только "мир, мир, во всем мире!"

Ёлка

Землячка Лолиты Елизавета Иванцив, она же Ёлка, в середине февраля дала несколько концертов в разных городах Украины. А 24 февраля, когда началась война, в Facebook артистки появилась публикация об отмене предстоящего московского концерта.

"Уверена, что все все понимают", - прокомментировала Ёлка.

А уже через несколько дней певица взяла да и удалила все посты в личных соцсетях. Это и вся реакция Лизы на обстрелы ее родины российскими солдатами.

Сергей Маковецкий

Маковецкий родился в Киеве. В столице Украины прошло его детство и молодость. Неужели сейчас актеру наплевать на то, что его родной город обстреливают российские оккупанты?

Уже 21 марта звезда фильмов "Русский бунт", "Гибель империи", "Ликвидация" и других выйдет на сцену театра в Барнауле в спектакле "Папа".

Реакция Маковецкого на вторжение путинских военных в Украину ограничилась одним видео в Instagram:

Что этим хотел сказать актер, остается только догадываться...

Александр Ревва

Известный шоумен и певец из Донецка 24 февраля разродился публикацией в Instagram.

"Прошу! Остановите войну! Подумайте о стариках и детях!" - написал Александр.

К кому он обратился? Этот вопрос тревожит миллионы его подписчиков. Хотя - нет. Не тревожит. Ведь Ревва закрыл комментарии к своей публикации.

После 24 февраля этот "гражданин Украины и очень патриотичный парень" (так про Ревву говорил Андрей Богдан) никак не высказывался о войне в Украине.

У Реввы, к слову, до сих пор есть украинский паспорт, который позволял ему все последние годы спокойно летать в Киев и Одессу на корпоративы и концерты.

Александр Панайотов

В 2017 году этот артист, который даже внесен в "Красную книгу Запорожья", хотел ехать от России на Евровидение в Киев "с миссией объединения, примирения, с песней, которая бы растопила все сердца".

Не поехал. Как и сейчас не готов призывать хоть кого-то прекратить войну.

Панайотов абсолютно никак не комментирует вторжение РФ в Украину. Все что он делает - поздравляет женщин с 8 марта, дает и анонсирует концерты по российским провинциальным городам, ведь "нам всем сейчас так нужна положительная энергия, тепло и контакт друг с другом".

Добавим, что 28 апреля в Москве запланирован концерт "Удачные песни". В нем должны принять участие среди прочих Валерий Меладзе, Таисия Повалий, Вера Брежнева, Лолита, Наташа Королева, Ани Лорак, Александр Ревва. Посмотрим, кто из этих людей выйдут на сцену.