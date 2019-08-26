Ані Лорак засвітила груди на виступі в Росії (фото)

Популярна українська співачка Ані Лорак приголомшила мережу своїм зовнішнім виглядом на російському фестивалі "Нова хвиля 2019", який проходив у Сочі. Фотографії співачки з'явилися в Instagram.

Шанувальники 40-річної співачки також зняли артистку разом з її новим 26-річним коханим Єгором Глібом, з яким вона почала відносини через півроку після розлучення з Муратом Налчаджіоглу.

Ані Лорак (фото: karolina___lifenews___)

При цьому користувачі мережі розкритикували Лорак за відносини з Глібом, багато хто вважає, що він їй не пара.

Він хлопчисько, 26 років йому, Ані, тобі потрібен інший гідний чоловік поруч, а не репер з татуюваннями і з такими інтересами. Начебто доросла жінка і повинна розуміти;

Ну не твій чоловік;

Він в душ теж в кепці ходить?

Ну цей Єгор ну зовсім як невдала декорація поруч з такою шикарною жінкою... взагалі жах;

Хто-небудь бачив його без кепки?

Вона зірочка, а він як тінь;

Створюється враження, що він просто у неї працює.

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, що Ані Лорак рознесли за концертний наряд. Артистка вийшла на сцену в дуже короткій сукні, яка практично повністю оголювала ноги співачки.

Раніше повідомлялося про те, що пафосна Ані Лорак викликала обурення фанатів, які розкритикували її за зовнішній вигляд.