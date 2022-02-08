Анна Трінчер в купальнику засвітила нові форми після збільшення грудей

Українська блогер, співачка і актриса Анна Трінчер вперше показала, як виглядають її груди після операції по збільшенню , яку вона зробила менше місяця тому. Зараз дівчина разом з хлопцем відпочиває в Єгипті, де і похвалилася новими формами.

В одному з яскравих бікіні і модних сонцезахисних окулярах 20-річна артистка ефектно позувала в джакузі. А під роликом Трінчер розповіла про життя з новими для себе формами.



“З одного боку я дуже рада, що зробила такий гарний акуратний розмір. У багатьох є помилка, що якщо дівчата роблять груди, то це обов'язково повинні бути величезні бідони - це маячня. Хтось збільшує свій, і без того хороший, розмір, а хтось (я) робить груди, тому що до цього їх не було! Тому цей розмір для моїх параметрів ідеальний", - поділилася співачка.

При цьому вона трохи хвилюється, як би пізніше не пошкодувала.

"Але з іншого боку, як кажуть: "раз робити - так робити" - і я переживаю, що коли груди стануть на своє місце, я пошкодую, що не зробила більше!" - зізналася Анна.

Також дівчина, яка не приховує, що мріяла ходити з глибоким декольте і в розстебнутих сорочках, поділилася, що навіть соромиться оновлених параметрів.

"Сьогодні я на пару хвилин одягла купальник і зрозуміла, що я соромлюся... Не розумію, звідки у мене виникли ці почуття. Я ж завжди так мріяла зробити груди і ходити з сорочкою нарозхрист, а тепер потрібно звикнути до того, що ще одна частина твого тіла стала сууупер приваблива!" - розповіла Трінчер.

Незважаючи на все це, вона задоволена, що зважилася на операцію.

"Найважливіше - я щаслива. Це такий крутий момент, ти відчуваєш себе набагато сексуальніше, перебираєш в голові тисячі суконь і топіків, які ти нарешті можеш надіти і не соромитися! Ти саме так надихаєшся від однієї думки, що ти знімеш цей корсет і одягнеш сукню без ліфчика і пушапа", - поділилася артистка.

Анні ще потрібно носити спеціальний медичний корсет (фото: instagram.com/annatrincher_official)