Анна Тринчер в купальнике засветила новые формы после увеличения груди

Украинская блогер, певица и актриса Анна Тринчер впервые показала, как выглядит ее грудь после операции по увеличению , которую она сделала менее месяца назад. Сейчас девушка вместе с парнем отдыхает в Египте, где и похвасталась новыми формами.

В одном из ярких бикини и модных солнцезащитных очках 20-летняя артистка эффектно позировала в джакузи. А под роликом Тринчер рассказала о жизни с новыми для себя формами.



“С одной стороны я очень рада, что сделала такой красивый аккуратный размер. У многих есть заблуждение, что если девушки делают грудь, то это обязательно должны быть огромные бидоны - это бред. Кто-то увеличивает свой, и без того хороший, размер, а кто-то (я) делает грудь, потому что до этого ее не было! Поэтому этот размер для моих параметров идеальный", - поделилась певица.

При этом она немного волнуется, как бы позже не пожалела.

"Но с другой стороны, как говорят: "раз делать - так делать" - и я переживаю, что когда грудь станет на свое место, я пожалею, что не сделала больше!" - призналась Анна.

Также девушка, которая не скрывает, что мечтала ходить с глубоким декольте и в расстегнутых рубашках, поделилась, что даже стесняется обновленных параметров.

"Сегодня я на пару минут надела купальник и поняла, что я стесняюсь… Не понимаю, откуда у меня возникли эти чувства. Я ж всегда так мечтала сделать грудь и ходить с рубашкой нараспашку, а теперь нужно привыкнуть к тому, что ещё одна часть твоего тела стала сууупер привлекательна!" - рассказала Тринчер.

Несмотря на все это, она довольна, что решилась на операцию.

"Самое важное - я счастлива. Это такой крутой момент, ты чувствуешь себя намного сексуальнее, перебираешь в голове тысячи платьев и топиков, которые ты наконец-то можешь надеть и не стесняться! Ты именно так вдохновляешься от одной мысли, что ты снимешь этот корсет и наденешь платье без лифчика и пушапа", - поделилась артистка.

Анне еще нужно носить специальный медицинский корсет (фото: instagram.com/annatrincher_official)