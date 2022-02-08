Анна Тринчер в купальнике засветила новые формы после увеличения груди
Украинская блогер, певица и актриса Анна Тринчер впервые показала, как выглядит ее грудь после операции по увеличению, которую она сделала менее месяца назад. Сейчас девушка вместе с парнем отдыхает в Египте, где и похвасталась новыми формами.
Анна сняла медицинский корсет и покрасовалась в купальнике на красочном видео, которое выложила в своем Instagram.
В одном из ярких бикини и модных солнцезащитных очках 20-летняя артистка эффектно позировала в джакузи. А под роликом Тринчер рассказала о жизни с новыми для себя формами.
“С одной стороны я очень рада, что сделала такой красивый аккуратный размер. У многих есть заблуждение, что если девушки делают грудь, то это обязательно должны быть огромные бидоны - это бред. Кто-то увеличивает свой, и без того хороший, размер, а кто-то (я) делает грудь, потому что до этого ее не было! Поэтому этот размер для моих параметров идеальный", - поделилась певица.
При этом она немного волнуется, как бы позже не пожалела.
"Но с другой стороны, как говорят: "раз делать - так делать" - и я переживаю, что когда грудь станет на свое место, я пожалею, что не сделала больше!" - призналась Анна.
Также девушка, которая не скрывает, что мечтала ходить с глубоким декольте и в расстегнутых рубашках, поделилась, что даже стесняется обновленных параметров.
"Сегодня я на пару минут надела купальник и поняла, что я стесняюсь… Не понимаю, откуда у меня возникли эти чувства. Я ж всегда так мечтала сделать грудь и ходить с рубашкой нараспашку, а теперь нужно привыкнуть к тому, что ещё одна часть твоего тела стала сууупер привлекательна!" - рассказала Тринчер.
Несмотря на все это, она довольна, что решилась на операцию.
"Самое важное - я счастлива. Это такой крутой момент, ты чувствуешь себя намного сексуальнее, перебираешь в голове тысячи платьев и топиков, которые ты наконец-то можешь надеть и не стесняться! Ты именно так вдохновляешься от одной мысли, что ты снимешь этот корсет и наденешь платье без лифчика и пушапа", - поделилась артистка.
Анне еще нужно носить специальный медицинский корсет (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Напомним, ранее Анна Тринчер показала, как выглядела после операции по увеличению груди.
Мы также сообщали, что жених Анны Тринчер скандальный блогер Александр Волошин рассказал, сколько он потратил на обручальное кольцо Cartier для своей возлюбленной.