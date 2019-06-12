Антарктида перед тобою: прогулятися по станції "Академік Вернадський" можна через 3D-тур

3D-тур української антарктичної станції "Академік Вернадський" тепер з'явився в мережі. Їм можна скористатися безкоштовно і провести віртуальну подорож всередині будівлі на сайті Національного антарктичного наукового центру.

За допомогою 3D-туру кожен може детально розглянути станцію як зсередини, так і зовні. Зображення можна повертати на 360 градусів. 3D-тур створив учасник сезонної експедиції 2019 року Юрій Шепета. Монтаж онлайн-продукту зробив метеоролог Денис Пишняк.

За словами Пишняка, монтаж віртуальної екскурсії зайняв практично рік, оскільки довелося "зшивати" близько 21 тисячі фотографій, які лягли в основу 3D-туру.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Крім екскурсії по приміщеннях станції, також є фотографії її околиць. Хлопці також зробили і виклали в мережу екскурсію по старій британській базі "Ворді хауз".

Онлайн-екскурсії по станції "Академік Вернадський" і "Ворді хауз" можна подивитися тут.

Варто зазначити, що станція "Академік Вернадський" розташована на острові Галіндез архіпелагу Аргентинські острови – це близько п'яти кілометрів від узбережжя Антарктиди.

Нагадаємо, що за словами NASA, в Антарктиді може відколотися айсберг площею в 2 Нью-Йорка. При цьому NASA опублікувало порівняльне зображення місця, де утворилася Геловінська тріщина.

Раніше повідомлялося про те, що від передньої частини льодовика Пан-Айленд у Західній Антарктиді відколовся айсберг.