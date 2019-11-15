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Антитіла готують грандіозне шоу в Києві: топ кращих кліпів культового гурту

STYLERЖиття    15.11.2019 - 15:41
Антитіла готують грандіозне шоу в Києві: топ кращих кліпів культового гурту
Антитіла (фото: facebook.com/antytilaofficial)

Styler зібрав кращі кліпи популярної групи в переддень великого концерту в Палаці Спорту

16 і 17 листопада в київському Палаці Спорту відбудеться два концерти в рамках стадіонного туру гурту Антитіла "Hello".

Шістдесят тисяч прихильників в чотирьох містах країни, де проходили концерти туру, вже відчули, що таке живий звук і енергетика від Антитіл. Відривалися під пісню "Ми", співали стадіонами "ТДМЄ", "Лови момент", "Вірила" та інші хіти команди. Тепер естафета переходить до рідного міста групи - Києва.

Два дні поспіль у Палаці Спорту Тарас Тополя і Ко будуть представляти шоу тривалістю дві з половиною години! В переддень цього грандіозного дійства ми вирішили згадати разом з вами кращі кліпи цієї ставшої вже культовою групи.

TDME

Антитіла - TDME

Люди, як кораблі

Антитіла - Люди, як кораблі

Hello

Антитіла - Hello

Одинак

Антитіла - Одинак

У книжках

Антитіла - У книжках

Буде син

Антитіла - Буде син

До речі, на фінальних концертах першої частини туру Hello очікуються зіркові гості. Так, 16 листопада буде виступати польська рок-група CHEMIA, а 17 листопада на сцену Палацу Спорту вийде популярний український співак MÉLOVIN.

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