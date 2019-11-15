Антитела готовят грандиозное шоу в Киеве: топ лучших клипов культовой группы

Styler собрал лучшие клипы популярной группы в преддверие большого концерта в Дворце Спорта
16 и 17 ноября в киевском Дворце Спорта состоится два концерта в рамках стадионного тура группы Антитела "Hello".
Шестьдесят тысяч сторонников в четырех городах страны, где проходили концерты тура, уже почувствовали, что такое живой звук и энергетика от Антител. Отрывались под песню "Мы", пели стадионами "ТДМЄ", "Лови момент", "Вірила" и другие хиты команды. Теперь эстафета переходит к родному городу группы - Киеву.
Два дня подряд во Дворце Спорта Тарас Тополя и Ко будут представлять шоу продолжительностью два с половиной часа! В преддверие этого грандиозного действа мы решили вспомнить вместе с вами лучшие клипы этой ставшей уже культовой группы.
Антитіла - TDME
Антитіла - Люди, як кораблі
Антитіла - Hello
Антитіла - Одинак
Антитіла - У книжках
Антитіла - Буде син
Кстати, на финальных концертах первой части тура Hello ожидаются звездные гости. Так, 16 ноября будет выступать польская рок-группа CHEMIA, а 17 ноября на сцену Дворца Спорта выйдет популярный украинский певец MÉLOVIN.