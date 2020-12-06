Оренда житла на Новий рік в Україні: ціни вже космічні

Оренда житла на Новий рік в Україні (Колаж РБК-Україна)

Наближаються новорічні свята, а разом з ними гостро постає питання про святкування. Одна із важливих статей витрат для багатьох українців – це оренда житла на кілька днів.

Карантин і пандемія коронавірусу призвели до того, що все більше жителів України збирається відзначати свята в домашній обстановці, оскільки є ймовірність те, що кафе, ресторани та готелі будуть закриті на цей період. Скільки коштує орендувати квартиру на свята в Києві, а також в інших містах України, розповіли фахівці видання Dom.ria

Квартири на кінець листопада користувалися не дуже великим попитом, всього 5-7%, а на окремі будинки вже почали вносити попередню оплату більш активно.

"Не можна не відзначити обережність, з якою бронюють житло: у зв'язку з ситуацією, яка панує у світі, ми не можемо бути впевненими у завтрашньому дні, а тим більше планувати щось на місяць вперед, тому можна сказати, що зараз бронюють найсміливіші", - зазначають рієлтори.

Також буде впливати на ринок оренди ситуація з введенням карантину, з роботою транспорту і можливістю поїхати в інше місто або знайти місце в горах, біля моря. Фахівці відзначають, що в нинішніх умовах оренда заміського будинку може стати чи не єдиною альтернативою зустріти Новий рік поза домом.

Київ

Невеликий і скромний будиночок у передмісті обійдеться від 500-700 гривень на добу. Елітні котеджі будуть істотно дорожче – від 10 тисяч гривень. За будинок з басейном, сауною та іншими розвагами доведеться викласти від $500 до $900.

Квартири в столиці здають переважно на два-три дні, а розцінки на свята в три рази вище, ніж в будь-який інший час. Ціни на трикімнатні квартири на Новий рік стартують від 3500 гривень за три дні. І експерти вважають, що ближче до Нового року ціни можуть змінитися, особливо, якщо будуть скасовані всі масові заходи та закриті всі ресторани.

Ціни на проживання в готелях, готелях і квартирах на Новий рік

Київ

Місце в хостелі – від 300 гривень

Міні готель – 450 гривень

1-кімнатна квартира – від 2000 гривень

2-кімнатна квартира – від 3000 гривень

3-кімнатна – від 11 500 гривень

Одеса

Місце в хостелі – від 200 гривень

Номер в міні готелі – від 420 гривень

1-комная квартира – від 1000 гривень

Котедж на 8-9 осіб – від 9000 гривень

Львів

Номер економ, для двох – від 900 гривень

1-кімнатна квартира – від 2500 гривень

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