Аренда жилья на Новый год в Украине: цены уже космические

Аренда жилья на Новый год в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Приближаются новогодние праздники, а вместе с ними остро встает вопрос о праздновании. Одна из важных статей расходов для многих украинцев – это аренда жилья на несколько дней.

Карантин и пандемия коронавируса привели к тому, что все больше жителей Украины собирается отмечать праздники в домашней обстановке, так как есть вероятность то, что кафе, рестораны и гостиницы будут закрыты на этот период. Сколько стоит арендовать квартиру на праздники в Киеве, а также в других городах Украины, рассказали специалисты издания Dom.ria

Квартиры на конец ноября пользовались не очень большим спросом, всего 5-7%, а вот на отдельные дома уже начали вносить предварительную оплату более активно.

"Нельзя не отметить осторожность, с которой бронируют жилье: в связи с ситуацией, которая царит в мире, мы не можем быть уверенными в завтрашнем дне, а тем более планировать что-то на месяц вперед, поэтому можно сказать, что сейчас бронируют самые смелые", - отмечают риэлторы.

Также будет влиять на рынок аренды ситуация с введением карантина, с работой транспорта и возможностью поехать в другой город или найти место в горах, у моря. Специалисты отмечают, что в нынешних условиях аренда загородного дома может стать чуть ли не единственной альтернативой встретить Новый год вне дома.

Киев

Небольшой и скромный домик в пригороде обойдется от 500-700 гривен в сутки. Элитные коттеджи будут существенно дороже – от 10 тысяч гривен. За дом с бассейном, сауной и другими развлечениями придется выложить от $500 до $900.

Квартиры в столице сдают преимущественно на два-три дня, а расценки на праздники в три раза выше, чем в любое другое время. Цены на трехкомнатные квартиры на Новый год стартуют от 3500 гривен за три дня. И эксперты считают, что ближе к Новому году цены могут измениться, особенно, если будут отменены все массовые мероприятия и закрыты все рестораны.

Цены на проживание в хостелах, отелях и квартирах на Новый год

Киев

Место в хостеле – от 300 гривен

Мини отель – 450 гривен

1-комнатная квартира – от 2000 гривен

2-комнатная квартира – от 3000 гривен

3-комнатная – от 11 500 гривен

Одесса

Место в хостеле – от 200 гривен

Номер в мини-отеле – от 420 гривен

1-комная квартира – от 1000 гривен

Коттедж на 8-9 человек – от 9000 гривен

Львов

Номер-эконом для двоих – от 900 гривен

1-комнатная квартира – от 2500 гривен

Напомним, ранее мы писали о том, где можно бюджетно и недорого покататься на лыжах в Карпатах.

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