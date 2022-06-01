Астаф'єва показала місця, де побували "асвабадітєлі": складно навіть дихати

На фото можна побачити зруйновані і сильно пошкоджені будівлі з вибитими вікнами, дірами в стінах і в чорній кіптяві. Що це за населений пункт, Даша уточнювати не стала з міркувань безпеки.

При цьому зірка впевнена, що перемога буде за Україною.

"Сьогодні ми з хлопцями вперше приїхали підтримати наших захисників. Я дуже хвилювалася. Навіть налажала. Але я не могла не побачити це своїми очима. Не підтримати тих, завдяки кому ми живі. Наші люди найкращі. Ми щодня є прикладом єдності, незламного духу і жаги до свободи! Після побаченого у мене немає сумнівів, що перемога буде за нами", - поділилася Астаф'єва.

Навіть гримерка, яка дісталася артистці та її музикантам, нагадувала про війну - її стіни були всіяні дірами від пострілів. Даша зізналася, що вони не втрималися і пхали туди пальці.

За словами співачки, їй було страшно дивитися в очі людям, які пережили навалу окупантів.

"Відвідали місця, які намагалися "асвабадіть"... Після всього побаченого складно навіть дихати. Практично нічого в місті не залишилося цілим. Мені було страшно побачити очі людей, які зустрілися з ворогом наживо. Людей, які, на жаль звикли до такого виду свого міста", - розповіла Астаф'єва.

Даша Астаф'єва показала жахи війни в Україні (фото: instagram.com/da_astafieva)