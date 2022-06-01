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Астафьева показала места, где побывали "асвабадители": сложно даже дышать

Даша Астаф'єва показала жахи війни (колаж: Styler)
Автор: Марина Настевич

Популярная украинская певица Даша Астафьева отправилась выступать перед украинскими военными, чтобы поддержать их боевой дух, и своими глазами увидела, как выглядят наши города, в которых побывали "асвабадители" из России.

Снимками разрушенных домов и помещений артистка поделилась в своих Instagram-историях.

На фото можно увидеть разрушенные и сильно поврежденные здания с выбитыми окнами, дырами в стенах и в черной копоти. Что это за населенный пункт, Даша уточнять не стала из соображений безопасности.

При этом звезда уверена, что победа будет за Украиной.

"Сегодня мы с ребятами впервые приехали поддержать наших защитников. Я очень волновалась. Даже налажала. Но я не могла не увидеть это своими глазами. Не поддержать тех, благодаря кому мы живы. Наши люди самые лучшие. Мы ежедневно являемся примером единства, несокрушимого духа и жажды к свободе! После увиденного у меня нет сомнений, что победа будет за нами", - поделилась Астафьева.

Даже гримерка, которая досталась артистке и ее музыкантам, напоминала о войне - ее стены были усеяны дырами от выстрелов. Даша призналась, что они не удержались и совали туда пальцы.

По словам певицы, ей было страшно смотреть в глаза людям, которые пережили нашествие оккупантов.

"Посетили места, которые пытались "асвабадить"... После всего увиденного сложно даже дышать. Практически ничего в городе не осталось целым. Мне было страшно увидеть глаза людей, которые встретились с врагом вживую. Людей, которые, к сожалению привыкли к такому виду своего города", - рассказала Астафьева.

Даша Астафьева показала ужасы войны в Украине (фото: instagram.com/da_astafieva)

Ранее звезда Playboy Даша Астафьева показала, как чистит мешки картошки для украинцев - артистка во время войны занимается волонтерством.

Мы также писали, что Даша Астафьева потеряла родного человека во время войны и даже не имеет возможности его похоронить.

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Вооруженные силы УкраиныДаша Астафьева