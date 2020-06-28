Астрологи назвали нову дату кінця світу: зовсім скоро

Астрологи назвали нову дату кінця світу і передбачили варіанти розвитку апокаліпсису. Важливе астрономічне явище відбудеться 4 липня, в суботу, і саме з ним фахівці пов'язують нову дату кінця світу.

4 липня відбудеться повний парад планет, і астрологи пов'язують цей день з глобальними змінами та різними подіями, в тому числі й трагічними.

Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і Плутон вишикуються в один ряд. Астрономи з передчуттям чекають цієї події, оскільки воно буде унікальним. А ось астрологи та езотерики б'ють тривогу, через те, що в такі дні відбуваються масштабні катастрофи та абсолютно непередбачувані трагедії. Можливі конфлікти або початок воєн, активуються вулкани, повені, смерчі та торнадо. Також не виключені серйозні політичні або соціальні події планетарного масштабу.

Попередній парад планет пройшов в січні 2020 року. Це був малий парад планет, і саме з ним пов'язують початок пандемії COVID-19.

Фахівці склали кілька сценаріїв апокаліпсису, які можуть спіткати землю 4 липня. Про це пише видання SlovoFraza.

Варіант 1. Біблія.

Цей сценарій описаний в одкровенні Іоанна Богослова і в ньому йдеться про народження Антихриста. Дата народження пов'язана саме з парадом планет, який має відбутися влітку. Після цього буде Друге Пришестя Христа, кінець світу і Суд над душами.

Варіант 2. Ядерна війна.

Апокаліпсис може наступити дуже швидко і все живе загине на Землі, якщо буде використана потужна ядерна зброя. Буде запущена ядерна зима і льодовиковий період. Такий сценарій імовірний при початку Третьої світової війни.

Варіант 3. Віруси та пандемія.

Найреалістичніший варіант з урахуванням нинішніх подій. З початку 2020 року у світі вирує коронавірус, походження якого все ще залишається невідомим. Ні ліків, ні вакцини проти цього вірусу поки не існує. Не виключено, що коронавірус може вийти 4 липня в якусь нову, більш агресивну стадію.

Варіант 4. До нас прилетить Нібіру.

Існування містичної планети Нібіру так ніхто і не довів, але вона постійно фігурує у сценарії кінця світу. Є припущення любителів змов і конспірології, що ця планета ховається в поясі Койпера та Хмарі Оорта й одного разу вона неодмінно вріжеться в Землю.

Варіант 5. Повстання машин.

Класичний сценарій, який згадується вже не перший рік. Деякі штучні інтелекти вже здатні спілкуватися з людиною, демонструвати емоції та навіть сперечатися. Є ймовірність, що саме 4 липня буде створена машина більш досконалої форми, яка стане реальною загрозою людству.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у NASA зробили новий прогноз про Апокаліпсис.