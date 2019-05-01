ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кінець світу: в NASA зробили новий прогноз про Апокаліпсис

STYLERЖиття    01.05.2019 - 17:32
Кінець світу: в NASA зробили новий прогноз про Апокаліпсис
Кінець світу (pixabay.com)

Вчені відзначили, що деякі процеси на Землі стали сповільнюватися

Фахівці NASA розробили спеціальну модель, за допомогою якої можна зробити прогноз про підвищення рівня океану через глобальне потепління і вирахувати, коли відбудеться танення льодовиків. Про це йдеться в статті Science.

Фахівці лабораторії реактивного руху NASA в Пасадені стверджують, що в 2019 році кінця світу не буде. Завдяки спеціальній моделі, яка може спрогнозувати зміну рівня води в океанах, танення льодовиків і рівня суші, вони з'ясували, що терміни наближення глобальної катастрофи істотно сповільнилися.

За їх прогнозом, у 2250 році льодовики Антарктиди припинять своє танення і рівень моря буде на 29% вище, ніж передбачалося в попередніх прогнозах. Проте вчені вважають, що уникнути глобальної катастрофи не вдасться, це всього лише тимчасова відстрочка.

Кінець світу: в NASA зробили новий прогноз про Апокаліпсис

Кінець світу настане ще не скоро (pixabay.com)

І якщо вірити кліматологам, які спрогнозували в найближчі двадцять років істотну зміну клімату і підвищення температури на 1-2 градуси, то прогнози NASA можуть зміниться після 2250 року, так як льодовики можуть різко прискорити своє танення. А це негативно позначиться на кліматі всієї земної кулі.

Крім того, вчені з іншої лабораторії NASA стверджують, що до 2250 року можуть відбутися й інші суттєві зміни, які пов'язані з космічними тілами, що також може вплинути на клімат Землі.

Наприклад, за спостереженнями вчених, був виявлений астероїд, який може пролетіти зовсім поруч із Землею 29 квітня 2027 року. Він був виявлений зовсім недавно, і його траєкторія постійно уточнюється. Після останньої зміни, цей астероїд був внесений у список 74 космічних об'єктів, які можуть стати загрозою для Землі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дату Апокаліпсису знайшли в роботах Ньютона.

А також розповідали про те, що учасниця Битви екстрасенсів передбачила швидкий кінець світу.

Летить астероїд: в NASA попередили про можливість катастрофи Крим стане островом? Кліматологи дали загрозливий прогноз
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України глобальное потеплениеастероид
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся