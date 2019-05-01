Кінець світу: в NASA зробили новий прогноз про Апокаліпсис

Кінець світу (pixabay.com)

Вчені відзначили, що деякі процеси на Землі стали сповільнюватися

Фахівці NASA розробили спеціальну модель, за допомогою якої можна зробити прогноз про підвищення рівня океану через глобальне потепління і вирахувати, коли відбудеться танення льодовиків. Про це йдеться в статті Science.

Фахівці лабораторії реактивного руху NASA в Пасадені стверджують, що в 2019 році кінця світу не буде. Завдяки спеціальній моделі, яка може спрогнозувати зміну рівня води в океанах, танення льодовиків і рівня суші, вони з'ясували, що терміни наближення глобальної катастрофи істотно сповільнилися.

За їх прогнозом, у 2250 році льодовики Антарктиди припинять своє танення і рівень моря буде на 29% вище, ніж передбачалося в попередніх прогнозах. Проте вчені вважають, що уникнути глобальної катастрофи не вдасться, це всього лише тимчасова відстрочка.

Кінець світу настане ще не скоро (pixabay.com)

І якщо вірити кліматологам, які спрогнозували в найближчі двадцять років істотну зміну клімату і підвищення температури на 1-2 градуси, то прогнози NASA можуть зміниться після 2250 року, так як льодовики можуть різко прискорити своє танення. А це негативно позначиться на кліматі всієї земної кулі.

Крім того, вчені з іншої лабораторії NASA стверджують, що до 2250 року можуть відбутися й інші суттєві зміни, які пов'язані з космічними тілами, що також може вплинути на клімат Землі.

Наприклад, за спостереженнями вчених, був виявлений астероїд, який може пролетіти зовсім поруч із Землею 29 квітня 2027 року. Він був виявлений зовсім недавно, і його траєкторія постійно уточнюється. Після останньої зміни, цей астероїд був внесений у список 74 космічних об'єктів, які можуть стати загрозою для Землі.

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