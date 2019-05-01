Конец света: в NASA сделали новый прогноз об Апокалипсисе

Конец света (pixabay.com)

Ученые отметили, что некоторые процессы на Земле стали замедляться

Специалисты NASA разработали специальную модель, с помощью которой можно сделать прогноз о повышении уровня океана из-за глобального потепления и вычислить, когда произойдет таяние ледников. Об этом говорится в статье Science.

Специалисты лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене утверждают, что в 2019 году конца света не будет. Благодаря специальной модели, которая может спрогнозировать изменения уровня воды в океанах, таяние ледников и уровня суши, они выяснили, что сроки приближения глобальной катастрофы существенно замедлились.

По их прогнозу, в 2250 году ледники Антарктиды приостановят свое таяние и уровень моря будет на 29% выше, чем предполагалось в более ранних прогнозах. Однако ученые считают, что избежать глобальной катастрофы не удастся, это всего лишь временная отсрочка.

Конец света наступит еще не скоро (pixabay.com)

И если верить климатологам, которые спрогнозировали в ближайшие двадцать лет существенное изменение и климата и повышение температуры на 1-2 градуса, то прогнозы NASA могут изменится после 2250 года, так как ледники могут резко ускорить свое таяние. А это негативно отразиться на климате всего земного шара.

Кроме того, ученые из другой лаборатории NASA утверждают, что до 2250 года могут произойти и другие существенные изменения, которые связаны с космическими телами, что также может повлиять на климат Земли.

К примеру, по наблюдениям ученых, был обнаружен астероид, который может пройти совсем рядом с Землей 29 апреля 2027 года. Он был обнаружен совсем недавно, и его траектория постоянно уточняется. После последнего изменения, этот астероид был внесен в список 74 космических объектов, которые могут стать угрозой для Земли.

Напомним, ранее мы писали о том, что дату Апокалипсиса нашли в работах Ньютона.

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