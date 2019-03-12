Осталось недолго: дату Апокалипсиса нашли в работах Ньютона

Конец света (Коллаж РБК-Украина)

Конец света может наступить уже совсем скоро, если верить знаменитому Исааку Ньютону

Конец света произойдет в 2060 году. Об этом в своих предсказаниях говорит великий английский ученый Исаак Ньютон.

В рукописном манускрипте 1704 года, который содержит 4,5 тыс. страниц, Ньютон пишет, что человечеству отпущен срок 1260 лет после образования Священной Римской империи Карлом Великим в 800 году (2060 год от рождества Христова).

По мнению знаменитого физика, черной дате будут предшествовать разрушительные войны и глобальные эпидемии и катастрофы. А потом на землю "спустится Мессия и будет в одиночку управлять планетой в течение тысячи лет".

Исследователи говорят, что в найденном не так давно документе Ньютона, очень много мистики и загадочных изречений, что, к слову, нехарактерно для приверженца точных наук.

Но с другой стороны, если верить биографам и историкам, сам отец классической физики и создатель телескопа работой всей жизни считал не научные труды, а именно свои толкования книги ветхозаветного пророка Даниила.

Ранее американский эксперт обнаружил в Святом писании пророчество о конце света, которое может осуществиться в ближайшее время, поскольку уже сейчас Земля "бьется в конвульсиях".

Тем временем страшные прогнозы Стивена Хокинга уже сбываются.