Грядет Армагеддон: расшифровано библейское пророчество о конце света

Коллаж РБК-Украина

Причиной грядущей опасности теоретик считает Третью мировую войну

Эксперт из США Пол Макгуайр утверждает, что обнаружил в Святом писании пророчество о конце света, которое может осуществиться в ближайшее время, поскольку уже сейчас Земля "бьется в конвульсиях" от причудливой погоды, экономических беспорядков и стихийных бедствий.

Частота землетрясений, цунами, извержений вулканов и других катаклизмов в ближайшие 30 лет будет только усиливаться, что станет причиной многих бедствий. Однако точная дата неизвестна.

"Все это происходит, и тогда приходит конец, и конец, конечно, является возвращением Христа на планету Земля, чтобы восстановить рай. Я не могу назвать вам дату, когда это произойдет, но мы с молниеносной скоростью продвигаемся к этому сроку", - сказал Макгуайр.

Причиной же грядущего Армагеддона теоретик считает Третью мировую войну, которая будет спровоцирована геополитической напряженностью, достигшей своего апогея.

"В Иезекииля 38 у нас война Гога и Магога, где Россия и Иран объединяются, чтобы вторгнуться в Израиль. Мы находимся в том периоде времени, который предсказывали пророки. Это было написано тысячи лет назад, и здесь у нас есть возможный сценарий, где это может произойти, особенно с реализацией этого щита НАТО, нацеленного на Россию", - заявил эксперт.

Так, Армагеддон разразится, когда одна из мировых сверхдержав взорвет ядерный заряд на Ближнем Востоке. По словам Макгуайра, опасность заключается в том, что Россия обладает мощным потенциалом ядерного удара.

"Все их 7000 МБР или какое бы то ни было точное количество, они по-прежнему являются компьютерными управляемыми ракетами, которые должны поразить города Соединенных Штатов. Не дай Бог",- говорит специалист.

Также он поведал о библейских пророчествах касательно сильнейших стихийных бедствиях, которые распространятся по всему миру. При этом Землю ожидает падение трех астероидов и мощнейшие землетрясения до возвращения Иисуса.

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