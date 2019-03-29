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Участница Битвы экстрасенсов предсказала скорый конец света: сколько нам осталось

STYLERЖизнь    29.03.2019 - 15:05
Участница Битвы экстрасенсов предсказала скорый конец света: сколько нам осталось
Коллаж РБК-Украина

Ведьма Алена Полынь из Битвы экстрасенсов назвала год конца света

Участница Битвы экстрасенсов и других телепередач, ведьма Алена Полынь рассказала, когда произойдет конец света. По словам популярной ясновидящей, уже совсем скоро "белый свет" кончится и начнется другая эпоха.

По предсказанию ведуньи, конец света случится в 2025 году. Главное, на что просит обратить внимание Полынь, так это на то, что смерть всего живого не наступит. Более того, после конца "белого света" продолжат существовать институты государства.

"Конец света - это не конец жизни на земле, а конец белого света, который мы с вами сейчас видим - наш глаз воспринимает все на источнике белого света. Отсюда в сказаниях: "Вышли они на белый свет". Будет конец белого света, сменится цветовая гамма, а жизнь продолжится на Земле. А вот сколько она будет продолжаться - все зависит от нас – людей", - сказала журналистам Алена и добавила, что дата смерти всего живого "еще не прописана".

Напомним, что дату Апокалипсиса нашли и в ранних работах Исаака Ньютона. Если верить великому физику и фанату религиозных текстов, конец света может наступить уже совсем скоро.

Кстати, знаменитая ясновидящая предостерегла украинцев перед выборами 2019, которые состоятся уже 31 марта. 

Перед этим мы писали, что украинские мольфары и ясновидящие предсказали уже, кто будет следующим президентом Украины. Правда, этот прогноз многих удивил.

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